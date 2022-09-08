Тренды осени-2022: Андре Тан посоветовал, как составлять капсулы в этом году

Хороший внешний вид — один из главных пунктов для современного человека. Чтобы выглядеть изящно и стильно, лучше не только следить за последними новинками модного дома, но и искать советы дизайнеров, всегда прогнозирующих долгосрочные тренды.

Что будет модно этой осенью?

Этой осенью в тренде будут косухи, бомберы и полупрозрачные ткани — так говорит украинский дизайнер Андре Тан.

Полупрозрачная одежда

Полупрозрачные ткани могут удачно подчеркнуть твои преимущества и внести новые краски в образ. Главное, как отмечает дизайнер — не переиграть с такой тканью.

Осень 2022 — это о топах, туниках, платьях, юбках из полупрозрачных материалов.

Кожаные косухи

Так сказать — с возвращением! Эти куртки снова возвращаются в моду в разных вариациях форм, цветов и длины. Такая верхняя одежда составляет конкуренцию недавно модным тренчам, а также бомберам.

Хит сезона — косухи с широкими плечами, белого цвета или вообще ярких цветов.

Пальто макси

Такое пальто точно пригодится в этом году — зима обещает быть холодной! Пальто можно выбирать любого цвета: от снежно-белого до яркой фуксии — она, кстати, сейчас также в моде.

Ткань выбирай по своему вкусу: подойдет и кашемир, и кожа. Особенно эта осень запомнится всем меховыми куртками и пальтами, потому что мех также станет хитом сезона.

Корсеты и бюстье

Эти элементы гардероба уже несколько сезонов не выходят из трендов. Единственное, что меняется — ткань. Если раньше женщины предпочитали сетчатые корсеты, сейчас на замену пришли плотные корсеты и бюстье из плотных тканей и кожи.

Такой верх можно легко соединить как с юбкой и брюками, так и с платьем, кожаным тотал-луком.

Бомберы

Бомберы, вероятно, станут одной из любимых вещей модников и модниц в этом году. Такая одежда является и удобной, и красивой.

Сейчас бомберы шьют и известные Prada — из разных цветов, и Khaite — из черной кожи.

Колготки

В этом году Chanel своей новой коллекцией продиктовала правила игры на ближайшую осень: колготки в тон образа или контрастные образы.

Именно так: носи яркие колготки цвета фуксии с короткими шортами или выбери лук в одном цвете с платьями и пальто!

Не забудь удачно подобрать обувь под свои образы! О модных обувных новинках этой осени мы писали ранее.

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