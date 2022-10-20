Палаццо, puddle або “обирай зручне”: які штани будуть в моді цієї осені

Мода — річ невпинна, угнатися за якою немає сил. Але провідні дизайнери наголошують: краще не бігти за модою, а бути нею. Останні сезони відзначилися не лише цікавими образами різних стилів, а й своєю зручністю.

Цьогорічна база трендів на осінь-зиму — уже популярні широкі штани. Видання Vogue зазначає — цього сезону осінь-зима варто віддавати перевагу мішкуватим, вільним та розслабленим штанам, в яких буде зручно провести цілий день.

Це можуть бути елегантні штани-палаццо, зухвалі шкіряні моделі, вовняні штани із защипами біля талії, варіанти з низькою посадкою або мішкуваті штани-карго.

З чим носити широкі штани цієї осені

Дизайнери пропонують поєднувати широкі штани з трикотажними гольфами, лонгслівами чи светрами з косами у стилі Ralph Lauren. Головне — не перенасичувати образ акцентами.

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Широкі штани вдало заховають зайві кілограми, якщо ти прагнеш візуально збалансувати свої стегна та ноги. До того ж в осінню погоду світлі широкі штани нададуть тобі легкості та вишуканості.

Якщо прагнеш підкреслити свою витонченість та фігуру — обирай вкорочені приталені топи для поєднання з широкими штанами.

Найкраще з широкими штанами носити пальта класичних кольорів, а у взутті віддавати перевагу високим кросівкам чи чоботам на підборах. Широкі штани також добре поєднувати з жилетами темних кольорів або з діловими жакетами.

Підбирати пальто потрібно також уважно: звертай увагу не лише на колір, а й на фасон та довжину верхнього одягу. Як правильно підібрати пальто для себе, можеш дізнатися з нашого матеріалу.

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