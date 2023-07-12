Солнечный свет влияет на секс? Почему летом хочется больше интима — объяснение исследователей

Замечаешь за собой или партнером повышенное сексуальное влечение? А если еще и на собственном опыте убеждаешься, что сексуальный календарь больше пополняется “новыми сердечками” в теплое время года, читай в нашем материале, почему летом хочется больше интима.

Почему летом хочется больше секса: объяснили ученые

Издание Glamour расспросило ученую, доктора медицинских наук и психиатра женской больницы Бригама Ашвини Надкарни об изменении сексуального влечения летом. Она рассказала, что солнечный свет повышает у людей интерес к сексу, потому что улучшает их настроение.

Доказано, что солнечный свет связан с серотонином, ключевым нейромедиатором в способности испытывать удовольствие, — говорит ученая Ашвини Надкарни.

По мнению Надкарни, на половое желание влияет и меньшее количество одежды летом. Потому секс может занимать больше наших мыслей, чем в зимний период.

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А доктор философии и сексолог Джессика О’Рейли говорит, что большее количество общения и физической нагрузки в летний период также влияет на резкое повышение либидо.

Мнения ученых подтверждает и исследование Университета Вилланова. Согласно им, можем узнать, что по сравнению запросов в поисковиках за лето и зиму, наибольшее количество запросов на тему секса происходит именно летом.

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А врач-натуропат Гэри Кракофф считает по-другому: высокие температуры и влажность могут убить сексуальное влечение. Жаркая погода делает нас вялыми, что снижает желание.

Бюро экономических исследований поделилось полученными результатами: оказывается, в самые жаркие дни года количество зачатий является наименьшим.

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