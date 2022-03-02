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Как думаешь, Украина заслуживает членства в НАТО? Выскажи свое мнение

Елена Яковлева, редактор сайта 02 марта 2022, 21:58
Чи підтримуєш ти вступ України до НАТО
Фото: Depositphotos

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