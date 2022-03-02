Как думаешь, Украина заслуживает членства в НАТО? Выскажи свое мнение

Поддержка украинцев вступления нашего государства в НАТО самая высокая за всю историю опросов.

По данным опроса социологической группы Рейтинг по состоянию на 1 марта 76% граждан согласны с тем, что Украина должна стать членом НАТО.

Несмотря на жалкие попытки Кремля ставить Украине ультиматумы по поводу нейтрального статуса, Североатлантический альянс стойко настаивает на праве нашего государства самостоятельно принимать подобные решения.

НАТО полностью поддерживает Украину и осуждает агрессию России.

Вторжение РФ в Украину — ужасная стратегическая ошибка Владимира Путина, за которую каждому россиянину придется заплатить страшную цену и еще долго ощущать на себе последствия экономического и политического краха.

А что ты думаешь о членстве Украины в Североатлантическом альянсе?

За время войны мы убедились, что наша армия одна из самых сильных в мире. Наши военные стойко защищают украинские границы, а президент делает все, чтобы уничтожить Россию на дипломатической стороне. Веришь ли ты в победу Украины?