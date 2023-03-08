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Выросло доверие к ВСУ, президенту и непоколебимая вера в победу! Как изменились украинцы за год полномасштабной войны

Богдана Макалюк, редактор сайта 08 марта 2023, 21:00
Як змінилися українці за рік повномасштабної війни — дослідження групи Рейтинг
Фото: Pexels

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