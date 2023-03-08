Выросло доверие к ВСУ, президенту и непоколебимая вера в победу! Как изменились украинцы за год полномасштабной войны

Год полномасштабной войны в Украине изменил всех. Изменились международные отношения в мире, страны начали иначе смотреть на Украину и видеть в ней сильного партнера. Много разных изменений произошло и внутри нашего государства. Правительство провело ряд реформ, необходимых для вступления в ЕС. Кроме того, каждый украинец изменился внутренне.

Социологическая группа Рейтинг провела опрос среди украинцев, чтобы узнать, как они изменились за год полномасштабной войны.

Как изменились украинцы за год полномасштабной войны

В начале полномасштабного вторжения большинство украинцев испытывали шок, растерянность, неопределенность и неготовность. Но сейчас 95% верят в победу Украины, а 63% опрашиваемых считают, что для этого нужно не менее полугода.

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Также, согласно результатам опроса, значительно выросла общественная самооценка. Большинство опрошенных оценили положения Украины выше среднего — 4,6 балла из 7 возможных, что в 1,5 раза выше показателя 2021 года.

А самая главная эмоция, которую испытывают респонденты, думая об Украине — гордость.

Сейчас Украина переживает сложный период развития, переосмысливая свою роль в истории. Нас защищают воины ВСУ, поэтому доверие к Вооруженным силам выросло с 65 до 97%, а к Президенту — с 36 до 90%.

Также выросло доверие к СМИ. Но основной особенностью военного времени является резкое изменение каналов коммуникаций и получение информации гражданами. Доверие к национальным и местным медиа выросло, но частота потребления их новостного контента уменьшилась. Люди увеличили свое пользование мессенджерами и YouTube.

Многие украинцы из-за полномасштабного вторжения остались без работы. Основной стратегией действий в случае сокращения дохода остается поиск дополнительного источника заработка. Приоритетами для восстановления страны респонденты видят восстановление предприятий и рабочих мест и восстановление повреждений, ведь большинство украинцев хотят работы, а не социальной помощи.

Украина провела ряд реформ и хочет вступить в международные союзы, поэтому среди украинцев происходит рост евроатлантических настроений. 87% опрашиваемых поддерживают вступление Украины в Европейский союз, 86% — в НАТО.

Психоэмоциональные изменения украинцев

С начала полномасштабного вторжения общество показывает высокий уровень жизнестойкости, значение Индекса уменьшилось мало (с 3.9 до 3.7).

Сейчас среди украинцев более выражены негативные эмоции, чем положительные:

грусть — 4.8;

злость — 4.6;

радость — 4.1;

вдохновение — 4.3;

страх — 4.2;

разочарование — 4.1;

волнение — 5.0.

Украинцы все еще остаются склонными к самоограничению. Более половины — 58% — считают, что нужно существенно себя ограничивать в развлечениях и покупках. Только 37% склонны полагать, что нужно пытаться жить полноценной жизнью.

В то же время, среди опрашиваемых вырос уровень толерантности: к ЛГБТ сообщества возросло положительно-нейтральное отношение с 53 до 64%, а к людям, которые не хотят иметь детей (чайлдфри), — с 57 до 67%.

Однако за год войны несколько снизилась вера в Бога: увеличилось количество сомневающихся в его существовании людей с 55% на 60%.

Опрос проводился среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

После начала полномасштабной войны многие украинцы отказались от русского языка. Ранее мы рассказывали, на каком языке общаются киевляне.

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