Безопасность и голод кадров: с какими проблемами сталкивается отечественный бизнес — опрос

Полномасштабная война в Украине изменила ситуацию на рынке труда, существенно повлияла на работу бизнеса и передвинула фокус на другие профессии.

Нынешний 20 опрос NRES (New Monthly Enterprises Survey), проведенный Институтом экономических исследований и политических консультаций (ИЭД) показал, что за почти два года войны украинский бизнес сталкивается с большими проблемами.

Список таких проблем возглавляет опасения относительно ситуации безопасности в стране, а на втором месте оказалась нехватка кадров. Детальнее о рейтинге проблем бизнеса рассказываем дальше.

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Проблемы бизнеса в Украине: с чем сталкиваются предприниматели

По результатам опроса, доля респондентов, которые в декабре 2023 года назвали ситуацию в Украине как существенную преграду для безопасной работы, достигла 53%. Это самый большой показатель с мая 2022 года.

К тому же, в ноябре 2023 года этот показатель составлял 38%.

— В декабре 2023 года украинский бизнес продолжил возобновляться, хотя доля предпринимателей, рассматривающих расширение деятельности в следующие два года, уменьшилась. При этом главной проблемой в своей деятельности бизнес впервые за более чем 1,5 года этого опроса указал опасность своей работы. На втором месте — нехватка кадров, — сообщила исполнительный директор ИЭД Оксана Кузяков.

Для малого и микробизнеса преградами для работы стали рост цен на сырье, товар, материалы, а также снижение спроса.

В декабре также впервые за последние месяцы ухудшились ожидания предпринимателей по поводу следующих двух лет. Также уменьшилась доля планирующих расширяться: сейчас она составляет всего 19,1%. Сокращение своей деятельности прогнозирует 9,1% опрошенных.

Вместе с тем заметно увеличились показатели производства в декабре по сравнению с ноябрем: доля предприятий, увеличивших производство, выросла с 29,6% до 34,4%, а доля сокративших производство уменьшилась с 18,3% до 16, 8%.

Также в декабре возросла доля бизнесов, у которых выросла деловая активность — их стало 63,6%. Об ухудшении ситуации сообщили 13,2% респондентов.

Для многих до сих пор сложным и страшным является решение открыть собственное дело во время войны. Раньше мы писали пошаговую инструкцию, как женщинам открыть бизнес во время войны.

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