Все больше чувствуют усталость, однако чаще общаются на государственном в быту: соцопрос украинцев

Полномасштабное вторжение стало одной из самых больших трагедий современности для украинского народа. Однако, как и что-либо негативное, страшная плата за независимость спровоцировала фундаментальные изменения в украинцах.

О таких изменениях свидетельствует и девятая волна социального опроса граждан Украины, проведенного Gradus Research.

Об эмоциях внутри украинцев, уровне трудоустройства на второй год полномасштабного вторжения и переходят ли украинцы на государственный язык в быту, — рассказываем дальше.

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Уровень усталости превышает гнев

Gradus Research в декабре 2023 года провел девятую волну опроса украинцев за полномасштабную войну. Последнее обнаружило, что более половины опрошенных украинцев чаще испытывают усталость, чем гнев и раздражение.

Так, 55% респондентов отмечают, что в последнее время они чаще испытывают усталость. При том, что во время предыдущей волны опроса в апреле 2023 года количество респондентов, заявлявших об ощущении усталости, достигало 50%.

Также украинцы часто испытывают напряженность — 43%, раздражение — 32%, бессилие — 31%, разочарование — 29%, осторожность — 28%, страх — 28% и гнев — 25%.

Сколько украинцев говорят на украинском в быту

С каждой волной опроса становится очевидным, что количество украинцев, которое пользуется в повседневной жизни украинским, растет! В то же время русский язык становится непопулярным.

Так, по результатам нового соцопроса от Gradus Research, в настоящее время часть граждан, которые общаются на украинском в быту, достигает 65%.

В апреле 2022 года на государственном языке в повседневной жизни общались 53% респондентов. В следующем году, в апреле 2023 года, количество таких выросло до 61%.

Восстановление жизни и трудоустройство

По результатам опроса, в декабре 2023 трудоустроенность украинцев существенно возросла по сравнению с ситуацией в марте 2022 года.

Так, на декабрь прошлого года, 62% респондентов работали полный рабочий день или имели частичную занятость. В марте 2022 года доля таковых составляла всего 24%.

Без работы остаются 28% опрошенных.

Также в ходе опроса 37% респондентов заявили, что на восстановление нормальной жизни после окончания войны понадобится более пяти лет. В то, что восстановиться страна сможет за год или меньше, верят 12% опрошенных, от одного до двух лет — 11%, до пяти лет — 19%.

Все больше чувствуют усталость, однако чаще общаются на государственном в быту: соцопрос украинцев / 4 Фотографии

Вместе с тем, восстановление включает в себя широкие сферы, так или иначе пострадавшие из-за войны России. Многих интересует, как мы будем отстраивать города и села после окончания военных действий? Несколько вариантов мы писали в нашем другом материале.

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