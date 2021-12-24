Теперь женщины становятся военнообязанными — что ты думаешь об этой ситуации

Несколько дней назад страну всколыхнула новость о том, что женщины теперь становятся военнообязанными и должны стать на военный учет.

Об этом пишут СМИ, говорят в каждой семье, а женщины озабочены отсутствием полного понимания ситуации.

Что это значит

После вступления в силу соответствующего приказа о том, что женщины должны стать на военный учет, теперь это не право, а обязанность украинок.

Но только в том случае, если профессия женщины входит в расширенный перечень, а также если она пригодна к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту (18–60 лет).

Но, как заверяют в Минобороны, женщины не будут идти на передовую, а будут проходить военную службу на медицинских должностях (например, врача или санинструктора), а также в подразделениях связи и логистики.

Мы хотим узнать твое мнение относительно этой ситуации.

Также раньше мы рассказывали, что значит военный учет для женщин, как будет проходить процесс и какие основные моменты нужно знать.