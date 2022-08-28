Европейское VS украинское образование: что родители выбирают для своего ребенка? Пройди опрос и ты

Почти 200 000 учеников из Украины приняли польские учебные заведения. Такие данные озвучивает Министерство образования Польши. Говорят, из них 160 000 детей ходят в школу, а 40 000 — в детсады.

В министерстве ожидают, что цифра в сентябре может увеличиться вдвое. Однако стоит заметить, что сейчас многие украинцы возвращаются домой именно из-за школы.

Кто-то не овладел иностранным языком, кому-то не хватило места в школе, а кто-то просто хочет учиться в Украине.

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Ольга вместе с сыном возвращаются в прифронтовое Запорожье. Школьник пойдет уже в седьмой класс. А вот в Польше его принимали только в шестой.

Потому что у нас другая программа. Наши дети еще не знают хорошо польского языка и не будут понимать предметы, — говорит мать.

Поэтому, несмотря на страх войны, все же хотят учиться в родном учебном заведении.

Но есть и те, кто пока не решается продолжить обучение в Украине. Ведь уже адаптировались на новом месте.

Сейчас я понимаю, что моим детям безопаснее здесь. Я спокойна за их психологическое состояние. А еще мне очень нравится система польского образования, — делится мама двух школьниц Мирослава.

А что ты выбираешь для своего ребенка: обучение в Европе или Украине? Пройди наш опрос.

Учеба в Украине с сентября начнется в смешанном или дистанционном формате. Читай советы для родителей, как организовать обучение дома.

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