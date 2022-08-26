44% украинцев предпочитают бренды, поддерживающие ВСУ. Важно ли это для тебя — пройди опрос о бренд-активизме

За полгода полномасштабной войны украинцы научились помогать друг другу, а главное — хотят это делать. Каждый день мы донатим на ВСУ невероятные суммы и хотим, чтобы это было не только через прямые переводы.

По данным опроса Gradus Research, 44% украинцев выбирают бренды, учитывая их политическую позицию, поддержку армии, язык общения или факт сотрудничества с РФ.

В частности, украинцы принимают во внимание то, будет ли переведена часть средств из выбранного товара на ВСУ.

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В ходе опроса исследователи хотели узнать, какие аспекты деятельности брендов влияют на решение украинцев о покупке товаров или услуг (кроме цены).

44% ответило, что обращают внимание на то, помогает ли бренд ВСУ;

34% — на ведение бизнеса в РФ;

21% считает важным вовлечение бренда в волонтерство;

18% обращают внимание на политическую позицию;

16% принимают во внимание язык ведения бизнеса.

Внимательно наблюдают за бренд-активизмом люди от 18 до 24 лет.

— Именно молодежь больше всех выдвигает запрос на социальную ответственность компаний, поэтому у них перечень основных запросов больше. Они обращают внимание и на волонтерскую деятельность, и на политическую позицию бренда, — подчеркивают Gradus Research.

В возрастной группе 45 – 60 лет больше людей, которые при покупке обращают внимание только на характеристики товара и его доступность. А 30% респондентов этого возраста оказались совсем не чувствительны к бренд-активизму.

Мы хотим узнать твое мнение о бренд-активизме. Важно ли это для тебя?

Украинцы все больше занимаются волонтерством и помогают нашей армии, бизнес тоже не стоит в стороне. Ранее мы рассказывали о брендах одежды, поддерживаемых ВСУ.

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