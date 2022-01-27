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Возможно ли российское вторжение? Как ты относишься к этой ситуации

Богдана Макалюк, редактор сайта 27 января 2022, 20:00
Вторгнення Росії в Україну
Фото: Pexels

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