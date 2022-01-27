Возможно ли российское вторжение? Как ты относишься к этой ситуации

Последние несколько месяцев не утихают новости о том, что Россия может развернуть полномасштабное вторжение на территорию Украины уже в феврале.

Правительство просит украинцев сохранять спокойствие, однако информирует о местонахождении бомбоубежищ и содержании тревожного чемодана.

По данным Киевского международного института социологии, большая часть украинцев считают угрозу вторжения России в Украину реальной.

В интернете распространялись многочисленные спутниковые снимки, на которых зафиксировано накопление военной техники вблизи украинской границы.

В ответ на это западные страны начали поставлять Украине летальное оружие, а заодно планировать эвакуацию дипломатов вместе с членами семей из Киева.

Вікна хотят выяснить, как ты относишься к этой ситуации?

Ранее мы рассказывали об агрессии России против Украины и почему жителям нашей страны стоит чувствовать себя в безопасности.