Почему украинцам стоит чувствовать себя в безопасности? Хотя рядом неутихающая агрессия и политические игры России

Накопление российских войск и техники возле украинской границы породило множество страхов перед полномасштабной войной, которая затронет не только Украину, но и втянет в это страны Евросоюза и США.

Если мир пугает проигрыш их политических и экономических интересов, то украинцев волнует их безопасность и жизнь.

Давайте поговорим о том, что происходит на политической арене сегодня, почему Путин не даёт жизни Украине, а также можно ли нам в условиях этой ситуации и при последующих угрозах РФ чувствовать себя в безопасности.

Что происходит

Американская разведка считает, что Москва подготовила план наступления на Украину уже в начале 2022 года. По их информации, Путин может отдать на это примерно 175 тысяч военнослужащих.

Президент США Джо Байден в недавнем разговоре с Владимиром Путиным предупредил его о жестких экономических санкциях, если Кремль нападет на Украину.

Байден поведал президенту Путину о планах отключить Россию от мировой финансовой системы, приостановить Северный поток — 2 и подготовить еще “активные, ясные ответы” на возможную российскую военную агрессию в Украине.

Страны G7 на этих выходных очертили общую позицию относительно России. Источник Bloomberg отмечает, что по заявлениям “Большой семерки” РФ в срочном порядке понесет серьезные потери, если введет войска на территорию Украины.

Слово дипломатии

Многое сегодня будет зависеть от украинской дипломатии и наших союзников.

Мы поговорили об этом с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Украинцам стоит чувствовать себя в безопасности, потому что у Украины есть армия, дипломатия, есть президент и правительство, которые делают все для того, чтобы предотвратить худший сценарий и в то же время готовить страну к любым событиям, — начинает министр.

— Украина первой начала говорить о формировании комплексного пакета сдерживания России, который должен состоять из трех элементов:

Четкая политическая коммуникация о недопустимости военных действий со стороны России. Экономические санкции против России, которые должны быть введены в случае военной операции. Углубление военно-технического сотрудничества с Украиной. Фактически — укрепление наших вооруженных сил и обороны.

По словам Кулебы, буквально в последние несколько недель произошли очень серьезные сдвиги на первых двух элементах.

И сейчас между Вашингтоном и европейскими столицами ведется очень активная работа по определению конкурентных экономических санкций, которые будут применены.

Россия об этом знает, и потому она дважды подумает, готова ли платить ту цену, которую придется, поскольку эти санкции чрезвычайно тяжелые и такие санкции против нее еще никогда не применяли.

Каковы цели Путина?

Политический аналитик и блогер Олег Пономарь считает, что их три.

Далее — прямая речь эксклюзивно для Викон.

Так называемые красные линии — чтобы Украина и Грузия не вступили в НАТО, чтобы Джо Байден (как Дональд Трамп) отдал Путину экс-СССР в зону российского влияния. Санкции. Как можно дольше оттягивать их принятие Байденом и/или хотя бы не допускать введения наиболее страшных. Моральная сатисфакция и геополитический престиж — чтобы весь мир видел, что Россия — глобальный игрок, чтобы продавать подороже свою лояльность Китаю, чтобы страны экс-СССР видели силу.

Добивается ли Путин своих целей?

Не совсем. Не совсем — потому что в долгой перспективе он все равно получит Украину в НАТО, не получит экс-СССР и не будет глобальной силой. Ненадолго. Потому что в долгой перспективе санкции все равно потихоньку вводятся и влияние России в мире и экс-СССР уменьшается.

США могут повременить с чем-то, позволить Путину отвести войска и затем (через несколько месяцев) все равно ввести какие-то санкции.

США могут блефовать и делать вид, что готовы уже принять Украину в НАТО.

На это Путин будет каждый раз стягивать войска, но на самом деле время Украины еще не пришло — еще незаконченные и непереваренные Балканы и еще не открылось окно возможностей (Россия должна ослабнуть до такой степени, что ей временно будет не до Украины. Это может быть крупный экономический спад либо при смене власти в России и т.д.).

Большой ценой. Как мы видим, Путин не выигрывает стратегически (а иногда, временно — тактически) и платит за это большую цену. То есть, все его усилия идут только (хотя бы) на поддержание status quo — хотя бы удерживать, как есть.

Почему украинцам стоит чувствовать себя в безопасности

Когда Россия каждый раз будет стягивать войска к Украине, то это страшно и это работает вначале. Но дальше, с каждым новым разом, это работает всё меньше.

И если ты часто пугаешь, но не стреляешь, то в конце концов ты не выстрелишь, когда придет время.

Если мы посмотрим на эту ситуацию очень глобально и даже философски, то Россия в 21 веке при помощи трех вещей (бряцание оружием, терроризм, нефть и газ) пытается остановить время либо повернуть прогресс вспять. А это невозможно.

У Запада есть время и деньги, поэтому они могут играть вдолгую.

В оборонном бюджете США предусмотрены $300 млн военной помощи для Украины.

Ее выделяют на поддержку и содействие Вооруженным силам Украины, включая поставки летального оружия.

Законопроект также предполагает выделение $4 млрд на инициативу Европы по сдерживанию РФ. Деньги идут на базы и вооружения в Восточной Европе.

Украина и НАТО

Россия предлагает новое послевоенное устройство мира, где Украина будет в ее зоне влияния.

— В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 г. о том, что “Украина и Грузия станут членами НАТО”, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ — “не укреплять свою безопасность за счет безопасности других”, — говорится в заявлении МИД РФ.

Кремль также настаивает на юридическом закреплении договоренности о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений, “создающих угрозу Российской Федерации, на территории соседних с ней стран, как входящих, так и не входящих в Североатлантический альянс”.

Некоторые скажут — это мега-бредовое заявление. И я соглашусь, но… Это простая тактика торга — когда противная сторона просит нереально много, просто чтобы с этой точки начать торговаться, — отмечает Олег Пономарь.

— Нет ни единого шанса, что Запад пошел бы на удовлетворение этих “больных требований”, но… Запад готов будет начать говорить об этом с Россией, чтобы тянуть время и снизить градус напряжения.

Можно тянуть время и заговаривать России зубы, пока не откроется окно возможностей для вступления Украины в НАТО (время, когда России будет не до Украины в результате внутренних трудностей). А это годы впереди, подытожил политический аналитик.

Тем временем, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил требование России к Западу не допустить присоединения Украины к Североатлантическому альянсу и напомнил, что вопрос о вхождении в альянс будут решать страны-члены и сама Украина.

Мы не можем согласиться с тем, что Россия пытается восстановить систему, в которой крупные государства, такие как Россия, имеют сферы влияния, где они могут контролировать или решать, что могут делать другие государства.

Что можем мы с вами

Украинская армия вместе с союзниками проводит учения с современным вооружением, чтобы отработать все возможные варианты развития событий.

Общество, в свою очередь, должно объединиться.

Кто-то помогает армии, кто-то усиливает роль нашей страны на научной, спортивной, технологической или творческой арене, кто-то рассказывает нашу историю своим иностранным друзьям, а кто-то просто может разбивать аргументами слова манипуляторов и провокаторов.

У каждого свои силы и возможности.

Главное — общая цель: не дать никому усомниться, что наша страна и люди намного выше политики, которую так отчаянно и агрессивно пытается навязать Россия, и мы не дадим отбирать нашу счастливую жизнь.

Важно всё: что звучит из уст лидеров мнений, какой контент мы смотрим, как умеем мыслить и фильтровать информацию, и даже то, о чём мы говорим с вами на кухнях.