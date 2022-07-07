Оставить или заменить? Судьба символики СССР на Родине-Матери решается сейчас! Опрос в Дії

Что делать с самым большим гербом СССР в столице на памятнике Родине-Матери — самой высокой скульптуре Европы? В приложении Дія начался опрос, где каждый может высказать свое мнение.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации в своем Telegram-канале.

Дальнейшая судьба герба СССР

Министерство культуры и информационной политики инициировало опрос в Дії, который продлится с 7 по 21 июля.

Украинцы могут проголосовать за один из трех вариантов:

Оставить все как есть. Снять советский герб и оставить чистый щит. После победы проведем конкурс и выберем, что там разместить. Заменить трезубцем — государственным гербом Украины.

Почему герб не сняли раньше? На самом деле демонтаж советской символики с Родины-Матери достаточно сложный процесс с точки зрения безопасности. Важно, чтобы из-за изменения нагрузки монумент не повредился.

Пока инженеры и архитекторы работают над технической стороной этого вопроса, ты можешь присоединиться к опросу буквально в два клика.

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