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Оставить или заменить? Судьба символики СССР на Родине-Матери решается сейчас! Опрос в Дії

Елена Яковлева, редактор сайта 07 июля 2022, 20:30
Подальша доля герба СРСР на Батьківщині-Матері - опитування в Дії
Фото: Unsplash

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