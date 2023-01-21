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Ожидания снизились. Сколько денег в месяц украинцам необходимо во время войны — соцопрос

Виктория Мельник, редактор сайта 21 января 2023, 21:00
Сколько украинцам хватает средств
Фото: Pexels

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