За почти 11 месяцев полномасштабной войны украинцы смогли перестроить свой бюджет на военные рельсы. По данным Института социологии НАН Украины, абсолютное большинство граждан сейчас оценивает экономическую ситуацию у себя и в стране в целом существенно лучше, чем в 2021 году.

По мнению экспертов, ожидания от экономической составляющей жизни снизились по двум причинам.

Во-первых, размер средней суммы, которая необходима для жизни в месяц, по мнению респондентов, сейчас составляет чуть более 14 тысяч гривен, что в пересчете по курсу Нацбанка составляет около $370.

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Во-вторых, такие парадоксальные изменения также объясняются и феноменальной консолидацией граждан, общностью и сплоченностью из-за войны в стране.

Если сравнить это с результатами опроса 2021 года, то можно заметить на показательных примерах, что украинцы улучшили свое мнение по поводу экономической ситуации в стране. Тогда на одного человека в среднем приходилось от $630 до $340.

Если до войны абсолютное большинство — 58% низко оценивало экономическую ситуацию, то сейчас большинство останавливается на средних ее оценках — 53,9%.

— Впрочем, всего около трети населения, то есть 34,7%, оценивает свои доходы на необходимом уровне для того, чтобы жить нормально, — говорится в сообщении.

Ожидания снизились. Сколько денег в месяц украинцам необходимо во время войны — соцопрос / 5 Фотографий

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Важной составляющей нового украинского общества также есть и язык, которым украинцы общаются в повседневной жизни. Не секрет, что большинство из нас борется за украинизацию нашего народа. Какая ситуация с повседневным языком для украинцев сейчас, можешь узнать в другом нашем материале.

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