На каком языке общаются украинцы в повседневной жизни, на работе или учебе и считают ли русский важным — опрос

Русский язык теряет позиции в Украине? Такой вывод можно сделать по результатам опроса Киевского международного института социологии.

Владимир Кулик, автор исследования, делает такой опрос уже не впервые. Мужчина заказывает его уже в пятый раз, задавая преимущественно те же вопросы — о языке и немного об идентичности, чтобы иметь возможность изучать изменения в ответах.

— Последний опрос был в мае 2017 года, поэтому сравнение новых данных с предыдущими позволяет оценить изменения за последние пять лет, а особенно за прошедшие десять месяцев — потому что можно предположить, что наибольшие изменения вызвала именно полномасштабная война, — рассказывает мужчина.

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Украинский язык в повседневной жизни

Согласно результатам опроса, в декабре 2022 года 41% респондентов сообщили, что говорят в повседневной жизни только на украинском языке. За пять лет эта цифра выросла на 7%.

В то же время только на русском в повседневной жизни общаются 6% опрошенных, что в два раза меньше, чем в 2017 году.

Украинский язык дома

Половина респондентов ответили, что говорят дома только на украинском. Еще 12% сообщили, что говорят преимущественно на украинском языке дома.

Это существенное изменение по сравнению с 2017 годом, когда только или преимущественно на украинском общались 51%, а только или преимущественно на русском — 25%, — рассказывает Владимир Кулик.

Украинский язык на работе или учебе

Существенное изменение можно увидеть в том, что большинство опрошенных на работе или учебе используют украинский язык.

Так, только или преимущественно украинский используют 68%, в то время, как русский — 11%.

Украинский язык в интернете

С поиском в интернете ситуация интереснее. 10% респондентов заявили, что используют в интернете “другой язык”, прежде всего — английский.

52% опрошенных пользуются в интернете только или преимущественно украинским языком. Еще 38% используют в равной степени оба языка.

Отношение к русскому языку

В опросе поставили еще один вопрос — о важности русского языка для граждан Украины. Последний раз такой опрос проводили восемь лет назад, в сентябре 2014 года.

Тогда русский считали важным 59% респондентов, потому что это язык, который в Украине почти все поймут. Зато в декабре 2022 года 58% ответили, что не считают важным русский язык.

Если тебе интересно ознакомиться с диалектами украинского языка, читай наш материал о диалектах регионов Украины.