HIMARS, Bayraktar и Javelin: день с украинскими защитниками в Донецкой области

Украинские защитники Донецкой области достойно держат оборону. Если россияне пытаются штурмовать определенные направления, получают “по зубам” и с потерями отступают. В арсенале наших армейцев и старое оружие, и новые образцы, которые Украина получает от партнеров.

С этим вооружением украинские воины уже научились работать. Читай репортаж об обороне Донецкой области.

День с украинскими защитниками

В Донецкой области, под обстрелами, украинские военные заряжают пусковую установку Град.

С получением команды выдвигаемся на точку, с которой будет наноситься огневое поражение, после координации наблюдательных пунктов начинается отработка, — рассказывает военнослужащий Илья.

Сегодня задача украинских защитников — уничтожение вражеской пехоты и их наблюдательного пункта. Военные мчатся на позиции, с которых будет работать техника. Подготовка к запуску занимает несколько минут.

Сначала технику наводят, затем открывают огонь. После удачного запуска военные быстро возвращаются, чтобы россияне не накрыли ответным огнем.

Оружие украинских военных

Военные говорят, хоть это и старая советская техника, ни разу не подвела. Работает она каждый день. Но не вся техника советского производства. На фронте уже работает самый большой страх российских оккупантов — современные американские ракетные системы HIMARS.

Кроме них есть также противотанковые ракетные комплексы Javelin, беспилотники Bayraktar. И это далеко не весь арсенал оружия, которое мы получаем. Именно на эти позиции для военных поступили шведские гранатометы Carl Gustaf.

Если сравнивать с СПГ-9, с которым я раньше работал, эти гораздо легче, короче, точнее, хотя и меньше дальность действия, — говорит военный Владимир.

Защитники говорят, что работать с новым вооружением — одно удовольствие. Кроме новеньких гранатометов, в их распоряжении есть и антидроновые ружья, работающие без единого выстрела.

Благодаря магнитным волнам вражеские беспилотники перестают функционировать и теряют связь с оператором.

Дальность действия до 5 км, охват 20-25 градусов. Для пехоты вещь незаменимая, — рассказывает боец ​​Сергей.

Украинская армия становится одной из лучших в мире. Россияне очень боятся нового оружия, потому что оно качественное и точное. В сочетании с героизмом наших военных — залог победы Украины.

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