HIMARS, Bayraktar та Javelin: день з українськими захисниками на Донеччині

Українські захисники на Донеччині гідно тримають оборону. Якщо росіяни намагаються штурмувати певні напрямки, отримують “по зубах” і з втратами відступають. В арсеналі наших армійців і стара зброя, і нові зразки, що Україна отримує від партнерів.

З цим озброєнням українські воїни вже навчилися працювати. Читай репортаж про оборону Донеччини.

День з українськими захисниками

На Донеччині, під обстрілами, українські військові заряджають пускову установку Град.

Отримавши команду, висуваємось на точку, з якої буде наноситись вогневе ураження, з координацією спостережних пунктів починається відпрацювання, — розповідає військовослужбовець Ілля.

Сьогодні завдання українських захисників — знищення ворожої піхоти та їхнього спостережного пункту. Військові мчать на позиції, з яких працюватиме техніка. Підготовка до запуску триває кілька хвилин.

Спочатку техніку наводять, потім відкривають вогонь. Після вдалого запуску військові швидко повертаються, щоб росіяни не накрили вогнем у відповідь.

Зброя українських військових

Армійці кажуть, хоч це і стара радянська техніка, жодного разу не підвела. Працює вона кожен день. Але не вся техніка радянського виробництва. На фронті вже працює найбільший страх російських окупантів — сучасні американські ракетні системи HIMARS.

Окрім них також є протитанкові ракетні комплекси Javelin, безпілотники Bayraktar. І це далеко не весь арсенал зброї, яку ми отримуємо. Конкретно на ці позиції для військових надійшли шведські гранатомети Carl Gustaf.

Якщо порівнювати з СПГ-9, з яким я раніше працював, ці значно легші, коротші, точніші, хоч і менша дальність дії, — каже військовий Володимир.

Захисники кажуть, що працювати з новим озброєнням — саме задоволення. Окрім новеньких гранатометів, у їхньому розпорядженні є й антидронові рушниці, які працюють без жодного пострілу.

Завдяки магнітним хвилям ворожі безпілотники перестають функціонувати та втрачають зв’язок з оператором.

Дальність дії до 5 км, охоплення 20-25 градусів. Для піхоти річ незамінна, — розповідає боєць Сергій.

Українська армія стає однією з найкращих у світі. Росіяни дуже бояться нової зброї, бо вона якісна й точна. У поєднанні з героїзмом наших військових — запорука перемоги України.

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