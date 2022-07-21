Борщі, ліниві голубці, медівники: як Львівська волонтерська кухня годує ЗСУ цілодобово

Якщо чимало волонтерських рухів та організацій у Львові утворилися після 24 лютого, то Львівська волонтерська кухня працює ще з 2014 року.

Як зізнаються волонтери, всі ці роки вони робили все, аби українські воїни були ситими, нагодованими. А нині, через повномасштабне російське вторгнення, працюють із ще більшою завзятістю.

Львівська волонтерська кухня

Робота на волонтерській кухні кипить від самого ранку. Так уже впродовж восьми років. Асортимент чималий: борщ, ліниві голубці, супи, солодкі каші — усе заготовляють у сухому вигляді.

Це досить зручно захисникам, тому що не потрібно витрачати час на приготування, тягнути велику кількість їжі, — пояснює Людмила Кувайскова, співзасновниця Львівської волонтерської кухні.

Спочатку продукти миють, чистять, нарізають. Потім вони сушаться в спеціальних машинах.

Ірина, переселенка з Херсона, працює тут понад місяць. Розповідає, що не змогла сидіти без діла, тому й допомагає:

Приходимо й питаємо, що будемо робити сьогодні. У такий час кожен має допомагати, чим може.

Сушені продукти далі фасують. Загалом на волонтерській кухні готують з десяток різновидів сухих страв. За місяць переробляють 70 тонн продукції, а в день можуть виготовити понад 500 пакетів їжі.

Окрім основних страв, готують й енергетичні батончики та медівники.

Готові страви та випічку щодня везуть бійцям на передову. Охочі допомагати можуть долучатися до волонтерської кухні. Також волонтери шукають більше приміщення, адже запити від військових лише зростають.

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