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Борщі, ліниві голубці, медівники: як Львівська волонтерська кухня годує ЗСУ цілодобово

Мирослава Прокопюк, Журналістка програми Факти ICTV 21 Липня 2022, 08:30

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