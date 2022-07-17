Військовим на фронт постачають патріотичні равіолі: українок не зупинити

На кулінарному фронті нині теж гаряче. По всій країні люди й заклади об’єднуються та готують для наших захисників.

Якщо на початку везли бійцям тушкованки та каші, згодом – пиріжки й запечене м’ясо.

То на цьому господині не зупиняються. З Черкас військовим постачають патріотичні равіолі. Обов’язково з м’ясом і жовто-блакитні. До їхнього виготовлення залюбки долучаються діти.

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Поряд із дитячим – дорослий кулінарний фронт. На передову в цьому закладі ліплять равіолі перед початком основного робочого дня або ж після нього.

Нині готуються до чергової відправки гостинців бійцям.

Це ніби як згадка про мамину кухню. І дуже тішить, що виготовляють саме в патріотичних кольорах. Це ніби як і підкріплення провізією, але водночас це дуже потужна моральна підтримка хлопцям. Розгортають – і в декого сльози навертаються насправді, – розповідає волонтерка Вікторія Хамаза.

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