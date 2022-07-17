Україна

Військовим на фронт постачають патріотичні равіолі: українок не зупинити

Ірина Цимбал 18 Липня 2022, 00:00

Більше відео
0:09:18
Денис Казанський про ситуацію на окупованих територіях
Поки окупанти мародерять, російські ЗМІ згадують про “референдум”. Казанський про ситуацію на окупованому Півдні України
воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
0:02:27
перехоплені розмови російських військових: окупант зізнається у вбивстві
“На колінах благав не вбивати, а я в нього поцілив”: окупант зізнається у вчиненому своїй сестрі
0:04:37
лікарня Мечникова в Дніпрі
Поранених героїв рятують у лікарні Мечникова в Дніпрі: які жахи вони розповідають
Дивитись більше

Останні відео
0:09:18
Денис Казанський про ситуацію на окупованих територіях

Поки окупанти мародерять, російські ЗМІ згадують про “референдум”. Казанський про ситуацію на окупованому Півдні України
0:03:01
Равіолі для ЗСУ
Військовим на фронт постачають патріотичні равіолі: українок не зупинити
воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
0:02:27
перехоплені розмови російських військових: окупант зізнається у вбивстві
“На колінах благав не вбивати, а я в нього поцілив”: окупант зізнається у вчиненому своїй сестрі
0:04:37
лікарня Мечникова в Дніпрі
Поранених героїв рятують у лікарні Мечникова в Дніпрі: які жахи вони розповідають
0:07:38
Звільнення_Венедиктової_і_Баканова_Зеленський
За що відсторонили генпрокурорку Венедіктову та усунули главу СБУ Баканова – звернення Зеленського
0:04:41
Рейди у Києві
Українці нехтують комендантською годиною — рейд у Києві
0:02:33
Полонений з Донеччини розповів, як окупанти насильно відправляли на війну
Харчів обмаль, амуніція — хоч плач! Полонений з Донеччини про те, як окупанти силоміць відправляли чоловіків на війну
0:03:30
Благодійне тренування з зірками в Києві
Українські актори влаштували благодійне тренування для киян — збирають на карету “швидкої”
0:04:02
Повістка - не покарання
Одеса, неосвіченість, повістка. Чи законно карати призовом та як військові реагують на таке ноу-хау
Більше відео
Денис Казанський про ситуацію на окупованих територіях
Читати далі
Поки окупанти мародерять, російські ЗМІ згадують про “референдум”. Казанський про ситуацію на окупованому Півдні України
воєнний стан в Україні
Читати далі
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь