Военным на фронт поставляют патриотические равиоли: украинок не остановить

На кулинарном фронте сейчас тоже горячо. По всей стране люди и заведения объединяются и готовят для наших защитников.

Если в начале везли бойцам тушёнки и каши, потом пирожки и запеченное мясо.

Так на этом хозяйки не останавливаются. Из Черкасс военным поставляют патриотические равиоли. Обязательно с мясом и желто-голубые. К их изготовлению с удовольствием приобщаются дети.

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Наряду с детским – взрослый кулинарный фронт. На передовую в этом заведении лепят равиоли перед началом основного рабочего дня или после него.

В настоящее время готовятся к очередной отправке гостинцев бойцам.

Это как напоминание о маминой кухне. И очень радует, что производят именно в патриотических цветах. Это как и подкрепление провизией, но в то же время это очень мощная моральная поддержка ребятам. Разворачивают — и у некоторых слезы наворачиваются на самом деле, — рассказывает волонтер Виктория Хамаза.

К поддержке Украины присоединились даже животные! Смотрите, как выдры кайфуют на Бали и донатят ВСУ.