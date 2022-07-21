Борщи, ленивые голубцы, медовики: как Львовская волонтерская кухня кормит ВСУ круглосуточно

Если многие волонтерские движения и организации во Львове образовались после 24 февраля, то Львовская волонтерская кухня работает еще с 2014 года.

Волонтеры признаются: все эти годы они делали все, чтобы украинские воины были сыты и накормлены. А сейчас, из-за полномасштабного российского вторжения, работают с еще большим упорством.

Львовская волонтерская кухня

Работа на волонтерской кухне кипит с самого утра. Так уже на протяжении восьми лет. Ассортимент немалый: борщ, ленивые голубцы, супы, сладкие каши — все заготавливают в сухом виде.

Это достаточно удобно для защитников, потому что не нужно тратить время на приготовление, тащить большое количество еды, — объясняет Людмила Кувайскова, соучредительница Львовской волонтерской кухни.

Сначала продукты моют, чистят, нарезают. Затем они сушатся в специальных машинах.

Ирина, переселенка из Херсона, работает здесь больше месяца. Рассказывает, что не смогла сидеть без дела, потому и помогает:

Приходим и спрашиваем, что делать сегодня. В такое время каждый должен помогать, чем может.

Сушеные продукты дальше фасуют. В общей сложности на волонтерской кухне готовят с десяток разновидностей сухих блюд. В месяц перерабатывают 70 тонн продукции, а за день могут собрать более 500 пакетов пищи.

Кроме основных блюд, готовят энергетические батончики и медовики.

Готовые блюда и выпечку каждый день везут бойцам на передовую. Желающие помогать могут приобщаться к волонтерской кухне. Также волонтеры ищут большее помещение, ведь запросы от военных только растут.

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