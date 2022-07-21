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Борщи, ленивые голубцы, медовики: как Львовская волонтерская кухня кормит ВСУ круглосуточно

Мирослава Прокопюк, Журналист программы Факты ICTV 21 июля 2022, 08:30

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