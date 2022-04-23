Комендантский час в ночь на Пасху. Когда начнется и сколько будет длиться

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об изменении времени комендантского часа в Киеве и области в ночь на Пасху.
В целях безопасности граждан и предотвращения возможных провокаций в ночь на Пасху, то есть с субботы 23 апреля на воскресенье 24 апреля, комендантский час в Киеве и области будет действовать с 23:00 до 5:00 утра.
В целях безопасности граждан и предотвращения возможных провокаций в ночь на Пасху, то есть с субботы 23 апреля на воскресенье 24 апреля, комендантский час в Киеве и области будет действовать с 23:00 до 5:00 утра.
Не отменять комендантский час для предотвращения возможных провокаций со стороны врага решили также в других областях.
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко предупредил, что сегодня с 19:00 23 апреля по 05:00 24 апреля Запорожская, Луганская, Николаевская, Харьковская и Херсонская области будут закрыты для передвижения граждан.
В центральной части Украины и в западных областях комендантский час начинается чуть позже. Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области закрыты с 23:00 23 апреля до 05:00 24 апреля.
Утром начиная с пяти утра все украинцы могут посетить храмы своих городов.
Утром начиная с пяти утра все украинцы могут посетить храмы своих городов.
Все желающие могут присоединиться к богослужению в Михайловском златоверхом соборе, который будет проходить онлайн в эфире национального телевизионного марафона единых новостей.
Глава Одесской ОВА Максим Марченко в своем вечернем обращении также сообщил, что в Одесской области комендантский час на Пасху остается в силе с субботы 23 апреля 23:00 до воскресенья 24 апреля 05:00.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что из-за возможной деятельности ДРГ принято решение о возобновлении на территории области комендантского часа в Пасхальную ночь.
Она продлится с субботы 23 апреля 23:00 до воскресенья 24 апреля 05:00.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил в своем Telegram-канале, что имеется информация о возможных провокациях со стороны оккупантов, поэтому комендантский час в области продлится с субботы 23 апреля 19:00 до воскресенья 24 апреля 05:00.
Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович тоже сообщил о принятом решении об изменении комендантского часа, который продлится с субботы 23 апреля 23:00 до воскресенья 24 апреля 05:00.
Напоминаем, во время комендантского часа передвигаться по городу на транспорте можно только по спецпропускам.
Выходить можно только в укрытие во время воздушной тревоги.
Богослужения в храмах ночью будут проходить в онлайн-трансляции. Поэтому всем гражданам рекомендуется не идти в церковь, а остаться в безопасном месте, чтобы предотвратить провокации врага.
Соблюдайте правила комендантского часа! Празднуйте безопасно! — напоминает Виталий Кличко.
Соблюдайте правила комендантского часа! Празднуйте безопасно! — напоминает Виталий Кличко.
Напомним, в канун праздника Пасхи мы подготовили для тебя три рецепта паски. Выбирай, какой тебе по душе.