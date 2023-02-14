Едут в красную зону с большой целью! Как работают герои в медицинских халатах

Они рискуют своей жизнью, чтобы помочь другим.

Мы начали свою деятельность в конце марта, когда деоккупировали Киевскую и Черниговскую область. Соответственно, в этот момент мы создали маленькую мобильную бригаду.

Нам оказали скорую помощь, и мы ездили по деоккупированным территориям. Со временем наша миссия выросла, — рассказывает врач-кардиолог, волонтер международной благотворительной организации FRIDA Богдан Авраменко.

Почти 300 врачей со всей страны оказывают помощь жителям освобожденных территорий, работают в красной зоне под обстрелами. В свои выходные помогают людям в Херсоне, Бахмуте, Харьковской области. Там за два дня оказали помощь более 500 жителей.

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