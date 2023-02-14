Їдуть у червону зону з великою метою! Як працюють герої у медичних халатах

Вони ризикують своїм життям, щоб допомогти іншим.

Ми почали свою діяльність наприкінці березня, коли деокупували Київську та Чернігівську область. Відповідно, в цей момент ми створили маленьку мобільну бригаду.

Нам надали швидку допомогу, і ми їздили по деокупованих територіях. З часом наша місія виросла, — розповідає лікар-кардіолог, волонтер міжнародної благодійної організації FRIDA Богдан Авраменко.

Майже 300 лікарів з усієї країни надають допомогу жителям звільнених територій, працюють у червоній зоні під обстрілами. У свої вихідні допомагають людям у Херсоні, Бахмуті, на Харківщині. Там за два дні надали допомогу понад 500 жителям.

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