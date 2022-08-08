Это потребность как взрослых, так и детей. Рассказываем о работе детсада в модульном городке Львова

Украинцы, выехавшие с временно оккупированных территорий и зон боевых действий, сделали это ради безопасности своих детей. Теперь они живут в относительно безопасных регионах Украины, в том числе в модульных городках. Однако взрослым нужно работать и оформлять документы, а ребенка не всегда можно взять с собой.

Во Львове на базе модульного городка для переселенцев открыли детский сад. Пока одну группу, так называемую прогулочную, которая работает до обеда. С детьми занимаются воспитатели — тоже переселенцы, проживающие в городке.

Детский сад — это не только способ развлечь детей, но и возможность их родителям выделить время на поиск работы и домашние заботы.

Переселенка из Лисичанска Елена уже третий месяц живет с детьми в модульном городке. Женщина работает удалённо, но делать это с двумя детьми непросто. Так что Елена очень обрадовалась, когда появился такой садик.

Женщина уверяет: это очень помогает, ведь есть время поработать. Дочке тоже сразу понравилось в садике.

У другой переселенки из Херсона Юлии четверо детей. Рассказывает: с появлением садика стало легче, ведь можно спокойно заниматься домашними делами.

Сейчас в городке живут более 300 человек. 110 из них — дети, среди которых 25 дошкольного возраста. Воспитательница и помощница тоже здешние переселенки.

— Родителям нужно делать документы, искать работу, а детей не всегда можно взять с собой. Поэтому решили попытаться сделать такую ​​группу. Это была потребность самих детей, а не городка. Детям тяжело адаптироваться после пережитых событий, — говорит воспитательница Анна Кутепова.

Сейчас группа Пізнайко работает с 9 до 13 часов. Это первая и единственная экспериментальная детсадовская группа при модульном городке во Львове.

— Эта группа — это прогулочная группа на базе детского сада Пізнайко. Также можно официально устроиться в садик. Надо пройти медкомиссию и собрать весь пакет необходимых документов, — заметил координатор модульного городка Андрей Платош.

Многие украинцы вместе с детьми выехали за границу. Но не стоит пренебрегать здоровьем ребенка. Ранее мы рассказывали о вакцинации детей за границей и какие прививки нужны в ЕС.

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