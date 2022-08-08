Це потреба як дорослих, так і дітей. Розповідаємо про роботу дитсадочка у модульному містечку Львова

Українці, які виїхали з тимчасово окупованих територій та зон бойових дій, зробили це для безпеки своїх дітей. Тепер вони живуть у відносно безпечних регіонах України, зокрема, у модульних містечках. Проте дорослим треба працювати й оформлювати документи, а дитину не завжди можна взяти з собою.

У Львові на базі модульного містечка для переселенців відкрили дитячий садочок. Поки що одну групу, так звану прогулянкову, яка працює до обіду. З дітьми займаються вихователі — теж переселенці, які мешкають у містечку.

Дитсадок — це не тільки спосіб розважити дітей, а ще й можливість їхнім батькам мати час на пошук роботи та домашні клопоти.

Переселенка з Лисичанська Олена вже третій місяць живе з дітьми у модульному містечку. Жінка працює віддалено, але робити це з двома дітьми непросто. Тож Олена дуже зраділа, коли з’явися такий садочок.

Жінка запевняє: це дуже допомагає, адже є час попрацювати. Доньці також відразу сподобалось у садочку.

Інша переселенка з Херсона Юлія має чотирьох дітей. Розповідає: з появою садочка стало легше, адже можна спокійно займатися хатніми справами.

Нині в містечку живуть понад 300 осіб. 110 із них — діти, серед яких 25 дошкільнят. Вихователька та помічниця теж тутешні переселенки.

— Батькам треба робити документи, шукати роботу, а дітей не завжди можна взяти з собою. Тому вирішили спробувати зробити таку групу. Це була потреба самих дітей, а не містечка. Дітям тяжко адаптуватися після пережитих подій, — каже вихователька Ганна Кутепова.

Зараз група Пізнайко працює з 9 до 13 години. Це перша та наразі єдина експериментальна дитсадкова група при модульному містечку у Львові.

— Ця група — це прогулянкова група на базі дитячого садочка Пізнайко. Також можна офіційно влаштуватися в садочок. Треба пройти медкомісію та зібрати весь пакет необхідних документів, — зауважив координатор модульного містечка Андрій Платош.

Багато українців разом з дітьми виїхали за кордон. Але не варто нехтувати здоров’ям дитини. Раніше ми розповідали про вакцинацію дітей за кордоном та які щеплення потрібні в ЄС.

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