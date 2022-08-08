Батьківство

Це потреба як дорослих, так і дітей. Розповідаємо про роботу дитсадочка у модульному містечку Львова

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 08 Серпня 2022, 18:15
Дитячий садок при модульному містечку Львова для переселенців
Фото: Pexels

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