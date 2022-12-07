Приготовь, а не покупай — чем заменить сладкие подарки для детей на Николая

Уже совсем скоро Святой Николай посетит детей. По традиции, малыши ждут сладких подарков под подушкой.
Но как не разочаровать чаяния крохи и одновременно не навредить здоровью? Министерство здравоохранения рассказало, почему не стоит дарить обычные конфеты и чем их заменить.
Проблема в том, что в магазинные сладости добавляют много “свободных” сахаров. Чрезмерное их потребление приводит к избыточному весу, проблемам с кожей, кариесу, сердечно-сосудистым заболеваниям и т.д.
К “свободным” сахарам относятся те соединения, которые добавляют в пищевые продукты и напитки производители, повара или сами потребители, — отмечает Минздрав на своей странице в Facebook.
К “свободным” сахарам относятся те соединения, которые добавляют в пищевые продукты и напитки производители, повара или сами потребители, — отмечает Минздрав на своей странице в Facebook.
Взрослые с сидячим образом жизни могут употреблять до 10 чайных ложек сахара в день. Но Минздрав и Всемирная организация здравоохранения рекомендуют ограничиться пятью чайными ложками. К примеру, это стакан фруктового сока.
Прежде всего, следует помнить, что деток до двух лет лучше вообще не знакомить со сладостями.
Леденцы и карамельки кроме сахара содержат красители, консерванты и ароматизаторы. Они — угроза идеальной улыбке.
Леденцы и карамельки кроме сахара содержат красители, консерванты и ароматизаторы. Они — угроза идеальной улыбке.
А еще маленький ребенок может легко ими подавиться. Замени их на сухофрукты.
Угости малыша натуральным морсом, компотом или настоящим ягодно-фруктовым чаем, а не пакетированным соком.
Продукты промышленного производства содержат много красителей и консервантов. Найди простенький рецепт и приготовь самостоятельно то, что любит малыш.
Это может быть морковный пирог, запеченные яблоки, банановое печенье и т.д. Так ребенку будет и вкусно, и полезно.
Богатые клетчаткой и витаминами мандаринки, апельсинки, хурма, яблоки и груши поздних сортов украсят праздничный стол и понравятся малышам.
Иногда родители поощряют детей конфетами за хорошее поведение или наоборот оставляют малышей без сладостей в качестве наказания.
Но такие методы воспитания формируют вредную привычку у ребенка и приучают к тому, что сладости — это нечто особенное, что нужно заслужить. Лучше побуждай детей к играм или творчеству.
Однако не нужно демонизировать и полностью запрещать малышам пробовать вкусности. Ведь это будет иметь противоположный эффект — ребенок будет хотеть попробовать “запретный плод”.
Однако не нужно демонизировать и полностью запрещать малышам пробовать вкусности. Ведь это будет иметь противоположный эффект — ребенок будет хотеть попробовать “запретный плод”.
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