Приготуй, а не купуй — МОЗ розповів, чим замінити солодкі подарунки для дітей на Миколая

Уже зовсім скоро Святий Миколай завітає до дітей. За традицією, малюки чекають на солодкі подарунки під подушкою.

Але як не розчарувати сподівання крихітки й водночас не зашкодити її здоров’ю? Міністерство охорони здоров’я розповіло, чому не варто дарувати звичайні цукерки та чим їх замінити.

Чому звичайні цукерки — поганий варіант подарунку

Проблема в тому, що в магазинні солодощі додають багато “вільних” цукрів. Надмірне їх споживання призводить до надлишкової ваги, проблем зі шкірою, карієсу, серцево-судинних захворювань тощо.

До “вільних” цукрів належать ті сполуки, що додають до харчових продуктів і напоїв виробники, кухарі або самі споживачі, — зазначає МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

Скільки можна споживати цукру на день

Дорослі із сидячим способом життя можуть вживати до 10 чайних ложок цукру на день. Але МОЗ і Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендують обмежитися п’ятьма чайними ложками. До прикладу, це склянка фруктового соку.

Чим замінити шкідливі солодощі

Передусім варто пам’ятати, що діток до двох років краще взагалі не знайомити з солодощами.

Льодяники та карамельки крім цукру містять барвники, консерванти та ароматизатори. Вони — загроза ідеальній усмішці.

А ще маленька дитина може легко ними вдавитися. Заміни їх на сухофрукти.

Пригости малюка натуральним морсом, узваром чи справжнім ягідно-фруктовим чаєм, а не пакетованим соком.

Краще приготуй, а не купуй

Продукти промислового виробництва містять багато барвників і консервантів. Знайди простенький рецепт і приготуй самостійно те, що любить малюк.

Це може бути морквяний пиріг, запечені яблука, бананове печиво тощо. Так дитині буде і смачно, і корисно.

Не забудь про сезонні фрукти

Багаті на клітковину та вітаміни мандаринки, апельсинки, хурма, яблука та груші пізніх сортів прикрасять святковий стіл та сподобаються малечі.

Психологія ласощів

Іноді батьки заохочують дітей цукерками за хорошу поведінку або навпаки залишають малят без солодощів за їхні провини.

Але такі методи виховання формують шкідливу звичку в дитини та привчають до того, що солодощі — це щось дуже особливе, що це потрібно заслужити. Краще спонукай дітей до ігор або творчості.

Проте не потрібно демонізувати та повністю забороняти малюкам куштувати смаколики. Адже це матиме протилежний ефект — дитина хотітиме спробувати “заборонений плід”.

А якщо тобі теж набридли олів’є та шуба, пропонуємо прочитати, як зробити новорічний стіл смачним. Що ж такого приготувати, щоб близькі отримали максимум не лише задоволення, але й користі?

Ми пропонуємо звернути увагу на більш легкі та менш шкідливі страви до новорічного столу.