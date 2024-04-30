ПВО Skynex: новая помощь от Германии. Что умеет и кого будет защищать

Украина получила от Германии уже второй зенитно-артиллерийский комплекс Skynex. О его доставке Берлин отчитывался 29 апреля. Какая она — новая система ПВО, кого будет защищать и какие у нее мощности — читай в нашем материале.

ПВО Skynex: что это такое и кого будет защищать

Skynex — немецкий зенитный артиллерийский комплекс малого радиуса действия, подобный уже хорошо известным и испытанным в Украине зенитным самоходным установкам Gepard.

Изготовленный вооруженным концерном Rheinmetall, он считается техникой “новой волны”, ведь был представлен разработчиком всего три года назад.

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Военный аналитик Олег Жданов рассказал для издания Факты ICTV, что дальность системы Skynex чуть больше 4 км. То есть, это военная система ПВО ближнего радиуса действия.

Skynex может защищать энергетическую инфраструктуру Украины. Система ПВО будет уничтожать на расстоянии 4 км все приближающиеся к цели дроны и крылатые ракеты.

Важно и то, что ЗРК отлично вписывается в единую систему противовоздушной обороны страны. Она может получать указание на цель от единого командного центра — рассказал в комментарии АрмияInform военный эксперт и директор Defense Express Сергей Згурец.

Также, включаясь в общую систему ПВО, этот ЗРК может работать вместе с другими системами ПВО средней и большой дальности и получать данные от других радиолокационных станций.

Особые технические возможности

Среди особенностей комплекса следует отметить его сверхпроизводительное основное автоматическое орудие Oerlikon Mk3, которое имеет эффективную дальность стрельбы 4 000 м и может выдавать 1 000 выстрелов в минуту. Боеприпасы к ЗРК Skynex служат артиллерийские 35-мм боеприпасы Ahead с программируемым подрывом. То есть они оснащены взрывателем снаряда таймерного типа.

При выстреле снаряды ЗРК Skynex не реагируют на влияние электронных средств противодействия.

Важно и то, что программируемые 35-мм боеприпасы успешно уничтожают не только дроны-камикадзе врага, но и его крылатые ракеты.

К ЗРК можно подключить другое оборудование и системы вооружения, в том числе радар обнаружения Oerlikon X-TAR3D Tactical, 35-мм спаренную пушку Oerlikon GDF009 TREO, лазерную пушку Oerlikon и новую ракету Denel Cheetah C-RAM (Counter-Rocket, Artillery).

Пушечный модуль системы оснащен радаром слежения X-диапазона, который находит цель автоматически и быстро и просто наводит на нее.

Немецкие разработчики указывают, что Skynex может поражать не только единичные цели, но и небольшой рой из малых воздушных дронов.

Принцип работы Skynex такой же, как и у Gepard, — говорит военный эксперт Олег Жданов. Система обнаруживает воздушную цель, на это ей нужно до 10 секунд, отрабатывает по ней очередь боеприпасов путём автоматической наводки.

Вероятность поражения цели ЗРК Skynex — почти 100% в радиусе действия пусковой установки.

ЗРК работает на колесной базе и очень похожа на колесную самоходную гаубицу.

Общие технические характеристики Skynex

Самоходный зенитно-артиллерийский комплекс Skynex монтируется на стационарную платформу или на грузовик.

В целом в комплекс входят:

до четырех орудий Mk3 (отдельные артиллерийские установки калибра 35-мм);

радары X-TAR3D или MSU;

система управления и контроля.

Стоимость комплекса Skynex — $90,5 млн.

Система была представлена ​​в 2021 году и имеет:

дальность обнаружения цели — 30-50 км;

эффективную дальность уничтожения цели — 4 км;

скорострельность — 1000 пост/мин.

Раньше мы писали о ракетах ATACMS — что они способны поразить и каков их потенциал.

Главное фото: скриншот с видео Interesting Engineering / YouTube

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