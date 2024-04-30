ППО Skynex: нова допомога від Німеччини. Що вміє і кого захищатиме

Україна отримала від Німеччини вже другий зенітно-артилерійський комплекс Skynex. Про його доставку Берлін звітував 29 квітня. Яка вона — нова система ППО, кого захищатиме і які в неї потужності — читай у нашому матеріалі.

ППО Skynex: що це таке і кого захищатиме

Skynex — німецький зенітний артилерійський комплекс малого радіуса дії, подібний до вже добре відомих і випробуваних в Україні зенітних самохідних установок Gepard.

Виготовлений збройним концерном Rheinmetall, він вважається технікою “нової хвилі”, адже був представлений розробником лише три роки тому.

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Військовий аналітик Олег Жданов розповів для видання , що дальність системи Skynex трохи більша за 4 км. Тобто, це військова система ППО ближнього радіуса дії. Олег Жданов розповів для видання Факти ICTV

Skynex може захищати енергетичну інфраструктуру України. Система ППО буде знищувати на відстані 4 км усі дрони та крилаті ракети, що наближається до цілі.

Важливо й те, що ЗРК відмінно “вписується” в єдину систему протиповітряної оборони країни. Вона може отримувати вказівку на ціль від єдиного командного центру, розповів у коментарі АрміяInform військовий експерт і директор Defense Express Сергій Згурець.

Також, вмикаючись у загальну систему ППО, ЗРК Skynex може працювати разом з іншими системами ППО середньої та великої дальності та отримувати дані від інших радіолокаційних станцій.

Особливі технічні можливості

Серед особливостей комплексу слід відзначити його надпродуктивну основну автоматичну гармату Oerlikon Mk3, яка має ефективну дальність стрільби 4 000 м та може видавати 1 000 пострілів за хвилину.

Боєприпасами до ЗРК служать артилерійські 35-мм боєприпаси Ahead з програмованим підривом. Тобто вони оснащені підривачем снаряда таймерного типу.

Під час пострілу снаряди ЗРК Skynex не реагують на вплив електронних засобів протидії.

Важливо і те, що програмовані 35-мм боєприпаси успішно знищують не лише дрони-камікадзе ворога, а і його крилаті ракети.

До ЗРК можна під’єднати інше обладнання та системи озброєння, зокрема радар виявлення Oerlikon X-TAR3D Tactical, 35-мм спарену гармату Oerlikon GDF009 TREO, лазерну гармату Oerlikon та нову ракету Denel Cheetah C-RAM (Counter-Rocket, Artillery, Mortar).

Гарматний модуль системи оснащений радаром стеження X-діапазону, який знаходить ціль автоматично і швидко і просто наводить на неї.

Німецькі розробники вказують, що Skynex може уражати не лише поодинокі цілі, а й невеликий рій із малих повітряних дронів.

Принцип роботи Skynex такий самий, як і в Gepard, — каже військовий експерт Олег Жданов. Система виявляє повітряну ціль, на це їй потрібно до 10 секунд, відпрацьовує по ній чергу боєприпасів шляхом автоматичного наведення.

Імовірність ураження цілі ЗРК Skynex — майже 100% в радіусі дії пускової установки.

Зенітний комплекс працює на колісній базі та дуже схожий на колісну самохідну гаубицю.

Загальні технічні характеристики Skynex

Самохідний зенітно-артилерійський комплекс Skynex монтується на стаціонарну платформу або ж на вантажівку.

Загалом у комплекс входять:

до чотирьох гармат Mk3 (окремі артилерійські установки калібру 35-мм);

радари X-TAR3D або MSU;

система управління та контролю.

Вартість комплексу Skynex — $90,5 млн.

Система була представлена у 2021 році та має:

дальність виявлення цілі — 30-50 км;

ефективну дальність знищення цілі — 4 км;

скорострільність — 1 000 пост/хв.

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Головне фото: скриншот з відео Interesting Engineering / YouTube

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