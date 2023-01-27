Ракета Х-59 Овод: характеристики и дальность пуска

26 января Россия запустила по Украине 55 ракет, 47 из которых уничтожили силы противовоздушной обороны Украины. Известно, что была сбита также ракета Х-55, обломки которой достали из озера.
Сегодня мы расскажем тебе характеристики ракеты Х-59.
Крылатую ракету Х-59 еще называют Овод. Ее начала применять армия РФ в Украине относительно недавно — летом прошлого года. До этого чаще всего Россия запускала по стране Калибры и Искандеры.
Ракета Х-59 была разработана в СРСР еще в 70-х годах.
Ракета Х-59 была разработана с целью уничтожать цели, хорошо защищенные зенитными ракетными комплексами. В первой версии она имела небольшую дальность пуска — до 40 км.
Впрочем, были некоторые ограничения по ее применению при плохих метеоусловиях (дождь, снег, ветер и т.д).
Модернизированная ракета Х-59 была разработана уже после развала СРСР. Ее изменили почти полностью и добавили индекс Х-59М. Обновленная версия имела большую дальность и лучший двигатель. Она могла преодолевать расстояние до 110 км.
На характеристиках Х-59 российские инженеры создали противокорабельную ракета Х-59МК.
На характеристиках Х-59 российские инженеры создали противокорабельную ракета Х-59МК.
Х-59М имеет собственную активную радиолокационную головку самонаведения. Дальность — до 285 км.
Вскоре была представлена версия Х-59МК2, получившая качественную систему наведения.
С ее помощью можно было использовать ракету круглые сутки. Ракета имела инерционную систему, спутниковую навигацию и электронно-оптическую головку самонаведения.
Кроме дальности в ракете почти ничего не меняли. Среди носителей ее современных версий — Су-30, Су-34, Су-35 и Су-57. Цену ракеты изобретатели держат в тайне.
Но многие эксперты отмечают, что она дешевле качественных крылатых ракет большой дальности.
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