Ракета Х-59 Овод: характеристики и дальность пуска

26 января Россия запустила по Украине 55 ракет, 47 из которых уничтожили силы противовоздушной обороны Украины. Известно, что была сбита также ракета Х-55, обломки которой достали из озера.

Сегодня мы расскажем тебе характеристики ракеты Х-59.

Крылатую ракету Х-59 еще называют Овод. Ее начала применять армия РФ в Украине относительно недавно — летом прошлого года. До этого чаще всего Россия запускала по стране Калибры и Искандеры.

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Ракета Х-59 была разработана в СРСР еще в 70-х годах.

Ракета Х-59: для чего изобрели

Ракета Х-59 была разработана с целью уничтожать цели, хорошо защищенные зенитными ракетными комплексами. В первой версии она имела небольшую дальность пуска — до 40 км.

Впрочем, были некоторые ограничения по ее применению при плохих метеоусловиях (дождь, снег, ветер и т.д).

Ракета Х-59: характеристики обновленной версии

Модернизированная ракета Х-59 была разработана уже после развала СРСР. Ее изменили почти полностью и добавили индекс Х-59М. Обновленная версия имела большую дальность и лучший двигатель. Она могла преодолевать расстояние до 110 км.

На характеристиках Х-59 российские инженеры создали противокорабельную ракета Х-59МК.

Х-59М имеет собственную активную радиолокационную головку самонаведения. Дальность — до 285 км.

Вскоре была представлена версия Х-59МК2, получившая качественную систему наведения.

С ее помощью можно было использовать ракету круглые сутки. Ракета имела инерционную систему, спутниковую навигацию и электронно-оптическую головку самонаведения.

ТТХ Х-59МК2: характеристика

Х-59 имеет стартовую массу 900 кг;

двигатель ТРДД-50 с тягой 450 кгс;

боевая часть — до 320 кг;

отклоняется от точки прицеливания на 3–5 м;

дальность пуска — 285 км.

Кроме дальности в ракете почти ничего не меняли. Среди носителей ее современных версий — Су-30, Су-34, Су-35 и Су-57. Цену ракеты изобретатели держат в тайне.

Но многие эксперты отмечают, что она дешевле качественных крылатых ракет большой дальности.

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