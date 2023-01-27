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Ракета Х-59 Овод: характеристики та дальність пуску

Анна Голішевська, редакторка сайту 27 Січня 2023, 11:00
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