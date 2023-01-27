Ракета Х-59 Овод: характеристики та дальність пуску

26 січня Росія запустила по Україні 55 ракет, 47 з яких знищили сили протиповітряної оборони України. Відомо, що збили також ракету Х-55, уламки якої витягли з озера.

У нашому матеріалі ти знайдеш характеристики ракети Х-59.

Крилату ракету Х-59 ще називають Овод. Її почала застосовувати армія РФ в Україні порівняно нещодавно — минулого літа. До цього найчастіше Росія запускала Калібри та Іскандери.

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Ракета Х-59 була розроблена в СРСР ще у 70-х роках.

Ракета Х-59: для чого винайшли

Ракета Х-59 була розроблена для того, щоб знищувати цілі, які добре захищені зенітними ракетними комплексами. У першій версії вона мала невелику дальність пуску — до 40 км.

Втім, були певні обмеження щодо її застосування за несприятливих метеоумов (сніг, дощ, вітер тощо).

Ракета Х-59: характеристики оновленої версії

Модернізовану ракету Х-59 розробили після розпаду СРСР. Її змінили майже повністю і додали індекс Х-59М. Оновлена версія мала більшу дальність та кращий двигун.

Після цього її дальність сягала 110 км. На характеристиках Х-59 російські інженери створили протикорабельну ракету Х-59МК (показали 20 років тому).

Х-59М має власну активну радіолокаційну головку самонаведення. Дальність — до 285 км.

Згодом була представлена версія Х-59МК2, що отримала якісну систему наведення.

З її допомогою можна було використовувати ракету цілодобово. Ракета мала інерційну систему, супутникову навігацію та електронно-оптичну головку самонаведення.

ТТХ Х-59МК2: характеристика

Х-59 має стартову масу 900 кг;

двигун ТРДД-50 із тягою 450 кгс;

бойова частина — до 320 кг;

відхиляється від точки прицілювання на 3–5 м;

дальність пуску — 285 км.

Крім дальності у ракеті майже нічого не змінювали. Серед носіїв її сучасних версій — Су-30, Су-34, Су-35 та Су-57. Ціну ракети винахідники тримають у таємниці.

Але багато експертів зазначають, що вона дешевша за якісні крилаті ракети великої дальності.

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