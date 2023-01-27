Ракета Х-59 Овод: характеристики та дальність пуску

26 січня Росія запустила по Україні 55 ракет, 47 з яких знищили сили протиповітряної оборони України. Відомо, що збили також ракету Х-55, уламки якої витягли з озера.
У нашому матеріалі ти знайдеш характеристики ракети Х-59.
Крилату ракету Х-59 ще називають Овод. Її почала застосовувати армія РФ в Україні порівняно нещодавно — минулого літа. До цього найчастіше Росія запускала Калібри та Іскандери.
Ракета Х-59 була розроблена в СРСР ще у 70-х роках.
Ракета Х-59 була розроблена для того, щоб знищувати цілі, які добре захищені зенітними ракетними комплексами. У першій версії вона мала невелику дальність пуску — до 40 км.
Втім, були певні обмеження щодо її застосування за несприятливих метеоумов (сніг, дощ, вітер тощо).
Модернізовану ракету Х-59 розробили після розпаду СРСР. Її змінили майже повністю і додали індекс Х-59М. Оновлена версія мала більшу дальність та кращий двигун.
Після цього її дальність сягала 110 км. На характеристиках Х-59 російські інженери створили протикорабельну ракету Х-59МК (показали 20 років тому).
Після цього її дальність сягала 110 км. На характеристиках Х-59 російські інженери створили протикорабельну ракету Х-59МК (показали 20 років тому).
Х-59М має власну активну радіолокаційну головку самонаведення. Дальність — до 285 км.
Згодом була представлена версія Х-59МК2, що отримала якісну систему наведення.
З її допомогою можна було використовувати ракету цілодобово. Ракета мала інерційну систему, супутникову навігацію та електронно-оптичну головку самонаведення.
Крім дальності у ракеті майже нічого не змінювали. Серед носіїв її сучасних версій — Су-30, Су-34, Су-35 та Су-57. Ціну ракети винахідники тримають у таємниці.
Але багато експертів зазначають, що вона дешевша за якісні крилаті ракети великої дальності.
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