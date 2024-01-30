Су-34: характеристики винищувача, що несе загрозу не лише українцям, але й самим росіянам

Російська авіація продовжує зазнавати втрат. Не встиг ворог оговтатись після втрати трьох Су-34 у грудні 2023 року, як знову залишився без чергового бомбардувальника.

У ніч на 4 січня згорів винищувач-бомбардувальник Су-34 на аеродромі Шагол у російському Челябінську, повідомили у ГУР Міністерства оборони України.

Бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ. Причини займання літака уточнюються.

А 29 січня ЗСУ збили російський Су-34 над Луганською областю. Цю інформацію в ефірі телемарафону Єдині новини підтвердив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. Загалом на рахунку наших військових уже 332 літаки ЗС Російської Федерації.

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А ми пропонуємо тобі дізнатись трохи більше про російський бомбардувальник Су-34 і те, як він завдавав шкоди не лише українцям, але й грузинам та навіть самим росіянам.

Що відомо про Су-34

Бомбардувальник з’явився на озброєнні у ворога досить давно. Росіяни вперше його використали у війні проти Грузії у Південній Осетії у 2008 році. Тоді росіяни застосували його для прикриття дій ударної авіації, поки вели радіоелектронну боротьбу з системами грузинської ППО.

Трохи пізніше, вже у 2010 році, серійні окупанти провели модернізацію бомбардувальника та додали можливість застосовувати ракети повітря-повітря і повітря-поверхня.

Також були додані модернізовані високотемпературні турбореактивні двоконтурні двигуни та допоміжна газотурбінна силова установка, яка дала можливість проводити запуск двигунів на землі без застосування наземного устаткування.

Під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України агресор знову застосував цей тип бомбардувальників. Завдяки діям українських захисників численні літаки були збиті або пошкоджені.

Але часом бомбардувальники нищились і без сторонньої допомоги та чинили шкоду власним громадянам. Так у 2022 році саме Су-34 впав на будинок у Єйську. А у квітні 2023 року під час прольоту над Білгородом з російського Су-34 “нештатно випали два боєприпаси”, внаслідок чого місто зазнало руйнувань.

Та поки противник продовжує застосовувати Су-34 проти українців, захисники України будуть нищити вороже озброєння на полі бою.

Су-34: технічні характеристики

екіпаж: дві людини;

довжина: 23,3 м;

розмах крила: 14,7 м;

висота: 6,0 м;

маса порожнього: 22500 кг;

нормальна злітна маса: 38240 кг;

максимальна злітна маса: 45 000 кг;

двигун: 2 × ТРДДФ АЛ-31Ф-М1;

маса двигуна: 1520 кг;

максимальна швидкість на великій висоті: 1900 км/год (1,8 Маха);

дальність польоту: 4000 км;

бойовий радіус: 1100 км;

гарматне озброєння: 1 × 30 мм гармата ГШ-301;

точок підвіски: 12;

бойове навантаження: 8000 кг різного озброєння на зовнішній підвісці.

Ціна одного бомбардувальника Су-34 може становити мінімум 50 млн доларів.

Та згодом українським захисникам буде що протиствити окупантам у небі. Читай, що відомо про характеристики винищувача F-16 та коли він з’явиться в Україні.

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