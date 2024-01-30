Су-34: характеристики истребителя, что несет угрозу не только украинцам, но и самим россиянам

Российская авиация продолжает нести потери. Не успел враг прийти в себя после потери трех Су-34 в декабре 2023 года, как снова остался без очередного бомбардировщика.

В ночь на 4 января сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34 на аэродроме Шагол в российском Челябинске. Об этом сообщали в Главном управлении разведки Минобороны.

Боевой самолет входил в состав авиационного полка 21-й смешанной авиадивизии ПКС ВС РФ. Причины возгорания самолета уточняются.

А 29 января ВСУ сбили российский Су-34 над Луганской областью. Эту информацию в эфире телемарафона Єдині новини подтвердил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев. Всего на счету наших военных уже 332 самолета ВС Российской Федерации.

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Мы же предлагаем узнать немного больше о российском бомбардировщике Су-34 и о том, как он приносил вред не только украинцам, но и грузинам и даже самим россиянам.

Что известно о Су-34

Бомбардировщик появился на вооружении у врага достаточно давно. Россияне впервые использовали его в войне против Грузии в Южной Осетии в 2008 году. Тогда россияне применили его для прикрытия действий ударной авиации, пока вели радиоэлектронную борьбу с системами грузинской ПВО.

Чуть позже уже в 2010 году серийные оккупанты провели модернизацию бомбардировщика, и добавили возможность применять ракеты воздух-воздух и воздух-поверхность.

Также были добавлены модернизированные высокотемпературные турбореактивные двухконтурные двигатели и вспомогательная газотурбинная силовая установка, позволяющая производить запуск двигателей на земле без применения наземного оборудования.

Во время полномасштабного вторжения России на территорию Украины агрессор снова применил этот тип бомбардировщиков. Благодаря действиям украинских защитников многие самолеты были сбиты или повреждены.

Но иногда бомбардировщики уничтожались и без посторонней помощи и наносили вред собственным гражданам. Так, в 2022 году именно Су-34 упал на дом в Ейске. А в апреле 2023 года во время пролета над Белгородом из российского Су-34 “нештатно выпали два боеприпаса”, в результате чего город потерпел разрушения.

Но пока противник продолжает применять Су-34 против украинцев, защитники Украины будут уничтожать вражеские вооружения на поле боя.

Су-34: технические характеристики

экипаж: два человека;

длина: 23,3 м;

размах крыла: 14,7 м;

высота: 6,0 м;

масса пустого: 22500 кг;

нормальная взлетная масса: 38240 кг;

максимальная взлетная масса: 45 000 кг;

двигатель: 2× ТРДДФ АЛ-31Ф-М1;

масса двигателя: 1520 кг;

максимальная скорость на большой высоте: 1900 км/ч (1,8 Маха);

дальность полета: 4000 км;

боевой радиус: 1100 км;

пушечное вооружение: 1×30 мм пушка ГШ-301;

точек подвески: 12;

боевая нагрузка: 8000 кг разного вооружения на наружной подвеске.

Цена одного бомбардировщика Су-34 может составлять минимум 50 млн долларов.

Но впоследствии украинским защитникам будет противостоять оккупантам в небе. Читай, что известно о характеристиках истребителя F-16 и когда он появится в Украине.

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