Какой штраф за непристегнутый ремень в Украине: сколько придется заплатить в 2024 году

Автомобиль — это свобода действия, комфорт и расширение возможностей. Однако безопасность в транспорте является главной и превыше всего. Многие водители и пассажиры пренебрегают этим и не пристегивают ремень безопасности в авто. Однако за непристегнутый ремень предусмотрен штраф.

Какой штраф за непристегнутый ремень ожидает нарушителя, рассказываем дальше в материале.

Штраф за непристегнутый ремень

Пассажиры транспортного средства, сидящие на местах, оборудованных ремнями безопасности, должны пристегиваться при движении транспорта. Это обязательное правило для водителей.

Эти правила, а также запрет быть непристегнутым во время движения, указаны в Правилах дорожного движения.

Согласно действующему Законодательству Украины, за непристегнутый ремень предусмотрен штраф в размере 510 гривен.

Получить такой штраф может как водитель, так и пассажир, не пристегнувшийся во время движения.

Непристегнутый ремень: ответственность

Если при оформлении ДТП с соответствующими последствиями полиция обнаружит, что пассажиры не были пристегнуты ремнем безопасности, водителю грозит наказание по статье 286 УК Украины.

В частности, в случае, если пассажир не пристегнул ремень безопасности во время движения транспорта и получил травмы средней тяжести в результате ДТП, водителю могут угрожать:

штраф от 3000 до 5000 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан;

исправительные работы на срок до двух лет;

арест до шести месяцев;

ограничение свободы на срок до трех лет.

Также водителя лишают водительских прав на три года.

Если же пассажир получил тяжелые телесные повреждения или погиб, из-за непристегнутого ремня безопасности, водителю грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Если погибли несколько пассажиров, срок достигает пяти до десяти лет.

Раньше мы рассказывали тебе, какой штраф за вождение в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен в Украине.

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