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Який штраф за непристебнутий ремінь в Україні: скільки доведеться заплатити у 2024 році

Вікторія Мельник, журналістка сайту 23 Травня 2024, 12:00
Штраф за непристебнутий ремінь
Фото: Unsplash

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