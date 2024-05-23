Який штраф за непристебнутий ремінь в Україні: скільки доведеться заплатити у 2024 році

Автомобіль — це свобода дії, комфорт та розширення можливостей. Однак безпека у транспорті є головною та понад усе. Чимало водіїв та пасажирів нехтують цим та не пристібають ремінь безпеки в авто. Однак за непристебнутий ремінь передбачений штраф.

Який штраф за непристебнутий ремінь очікує на порушника, розповідаємо далі у матеріалі.

Штраф за непристебнутий ремінь

Пасажири транспортного засобу, які сидять на місцях, що обладнані ременями безпеки, повинні пристібатися під час руху транспорту. Це обов’язкове правило також для водіїв.

Ці правила, а також заборона бути непристебнутим під час руху, вказані у Правилах дорожнього руху.

Згідно з чинним Законодавством України, за непристебнутий ремінь передбачений штраф у розмірі 510 гривень.

Отримати такий штраф може як водій, так і пасажир, який не пристебнувся під час руху.

Непристебнутий ремінь: відповідальність

Якщо під час оформлення ДТП з відповідними наслідками поліція виявить, що пасажири не були пристебнуті ременем безпеки, водію загрожує покарання за статтею 286 КК України.

Зокрема, у випадку, якщо пасажир не пристебнув ремінь безпеки під час руху транспорту та отримав травми середньої важкості внаслідок ДТП, водію можуть загрожувати:

штраф від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

виправні роботи терміном до двох років;

арешт до шести місяців;

обмеження волі на термін до трьох років.

Також водія позбавляють водійських прав на три роки.

Якщо ж пасажир отримав важкі тілесні ушкодження, або загинув, через непристебнутий ремінь безпеки, водію загрожує позбавлення волі на термін від трьох до восьми років. Якщо загинуло кілька пасажирів, термін сягає від пʼяти до десяти років.

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