За секунду исчез весь мой мир… Как действовать, если потерялся смартфон

Это произошло за секунду. Ты засунул (-а) руку в карман, а там пусто. Ни звонков, ни сообщений, ни фото из поездки, ни банковских приложений…. Нет ничего!

Тебя сразу окутывает паника. И это вполне очевидная реакция. Однако важно не поддаваться эмоциям, а действовать быстро и четко. Потому что каждая минута — шанс спасти твои данные и избежать мошенничества.

Сначала защити себя

Сразу обратись к своему мобильному оператору: заблокируй SIM-карту, чтобы никто не мог звонить с твоего номера или получить доступ к SMS-кодам. Попроси оператора следить за подозрительными списаниями средств со счета.

Также немедленно заверши все активные сеансы в мессенджерах (Telegram, Viber, WhatsApp), чтобы злоумышленник не смог писать от твоего имени.

Отследи местонахождение телефона

Также The Guardian сообщил, что если на телефоне включена функция Find My (Apple) или Поиск устройства (Google), попробуй найти его с помощью другого гаджета или компьютера. Оттуда можно:

заблокировать устройство;

обозначить его как потерянное;

написать сообщение для того, кто его найдет;

удаленно стереть все данные.

Заблокируй финансовые сервисы

Кроме этого, обратись в банк или компанию, обслуживающую твою кредитную карту, и отключи функцию Apple Pay или Google Pay. Уточни, какие именно карты хранятся в телефоне — и заблокируй их в случае необходимости.

Даже если не надеешься на возврат устройства, обязательно обратись и в полицию. В заявлении укажи модель телефона, дату и место исчезновения, IMEI — его можно найти в своей учетной записи в Apple или Google.

Киберполиция Украины отметила, что смартфон или планшет является ключом к частным данным пользователя.

— Именно поэтому в случае его потери действовать нужно как можно скорее, чтобы злоумышленники не успели воспользоваться банковскими или конфиденциальными данными.

Срочно меняй пароли

К тому же, прежде всего надо начать и с электронной почты — это основа доступа к остальным аккаунтам. Затем измени уже пароли в социальных сетях, банках, хранилищах фото и облачных сервисах. Если возможно, то активируй двухфакторную аутентификацию.

Киберполиция Украины предостерегает не игнорировать сообщения системы поддержки сервисов.

Эти сообщения могут содержать информацию о постороннем входе в учетную запись или о попытках такого входа.

Как защитить себя на будущее

Включи биометрическую защиту (лицо, отпечаток). Установи PIN-код на SIM-карту. Отключи доступ к быстрым настройкам, когда телефон заблокирован. Включи защиту от кражи (для iPhone или Android). Настрой резервное копирование в iCloud или Google Drive. Запиши и сохрани IMEI-код (набирается как *#06#).

Также читай, что делать, если с твоим лицом создали фейк.

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