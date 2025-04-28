За секунду зник увесь мій світ… Як діяти, якщо загубився смартфон

Це сталося за секунду. Ти засунув (-ла) руку в кишеню, а там порожньо. Ні дзвінків, ні повідомлень, ні фото з поїздки, ні банківських додатків…. Немає нічого!

Тебе одразу огортає паніка. І це цілком зрозуміла реакція. Проте важливо не піддаватися емоціям, а діяти швидко та чітко. Бо кожна хвилина — шанс врятувати твої дані й уникнути шахрайства.

Спочатку захисти себе

Одразу звернися до свого мобільного оператора: заблокуй SIM-карту, щоб ніхто не міг дзвонити з твого номера чи отримати доступ до SMS-кодів. Попроси оператора стежити за підозрілими списаннями коштів з рахунку.

Також негайно заверш всі активні сеанси у месенджерах (Telegram, Viber, WhatsApp), щоб зловмисник не зміг писати від твого імені.

Відстеж місцезнаходження телефону

Також The Guardian повідомив, що якщо на телефоні ввімкнена функція Find My (Apple) або Пошук пристрою (Google), спробуй знайти його за допомогою іншого гаджета або комп’ютера. Звідти можна:

заблокувати пристрій;

позначити його як загублений;

написати повідомлення для того, хто його знайде;

віддалено стерти всі дані.

Заблокуй фінансові сервіси

Окрім цього, звернися до банку або компанії, що обслуговує твою кредитну картку, і вимкни функцію Apple Pay або Google Pay. Уточни, які саме картки зберігаються в телефоні — і заблокуй їх у разі потреби.

Навіть якщо не сподіваєшся на повернення пристрою, обов’язково звернися й до поліції. У заяві вкажи модель телефону, дату та місце зникнення, IMEI — його можна знайти у своєму обліковому записі в Apple чи Google.

Кіберполіція України зазначила, що смартфон чи планшет є ключем до приватних даних користувача.

— Саме тому, у разі його втрати діяти потрібно якомога швидше, аби зловмисники не встигли скористатися банківськими або конфіденційними даними.

Терміново зміни паролі

До того ж, насамперед треба почати й з електронної пошти — це основа доступу до решти акаунтів. Потім зміни вже паролі у соціальних мережах, банках, сховищах фото та хмарних сервісах. Якщо можливо, то активуй двофакторну автентифікацію.

Кіберполіція України застерігає не ігнорувати повідомлення системи підтримки сервісів.

Ці повідомлення можуть містити інформацію про сторонній вхід до облікового запису або про спроби такого входу.

Як захистити себе на майбутнє

Увімкни біометричний захист (обличчя, відбиток). Встанови PIN-код на SIM-карту. Вимкни доступ до швидких налаштувань, коли телефон заблокований. Увімкни захист від крадіжки (для iPhone або Android). Налаштуй резервне копіювання в iCloud або Google Drive. Запиши і збережи IMEI-код (набирається як *#06#).

Також читай, що робити, якщо з твоїм обличчям створили фейк.

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