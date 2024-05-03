Что такое восстановленный iPhone и как его отличить от оригинала

Часто в продаже можно встретить новые на первый взгляд Айфоны, по цене значительно ниже среднерыночной в магазинах. Причем это могут быть как актуальные модели, которые выпускаются по сей день, так и те, которые были сняты с производства несколько лет назад.

На первый взгляд, в этом нет ничего удивительного, так как магазины или склады распродают продукцию, которая залежалась. Однако часто подвох заключается в том, что недобросовестные продавцы под видом нового устройства предлагают восстановленный iPhone.

Предлагаем далее разобраться что такое восстановленный Айфон, чем они отличаются от оригинальных новых смартфонов и почему при покупке лучше сделать выбор в пользу бу iPhone.

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Что такое восстановленный iPhone

Как несложно догадаться из названия, восстановленный Айфон — это тоже оригинальный смартфон, но не новый, а бывший в использовании и отремонтированный. Такой Айфон обязательно имеет новый корпус и новую батарею. Кроме того, у него могут быть устранены те или иные дефекты, если они присутствовали до восстановления.

Все восстановленные iPhone можно поделить на два типа:

официально восстановленный iPhone компанией Apple — производитель в заводских условиях устраняет имеющиеся изъяны смартфона, после чего поставляет на рынок в коробке с пометкой Apple Certified Pre-Owned. Обычно восстановлению подлежат смартфоны, которые были сданы по гарантии, были повреждены при транспортировке или не прошли контроль качества на производстве;

восстановленный продавцом (Refurbished seller) — такие смартфоны восстанавливаются в частном порядке самими продавцами, в результате чего качество остается под вопросом. Именно такие смартфоны часто продаются под видом новых.

Следует отметить, что официально восстановленные Айфоны встречаются в продаже редко. Чаще всего под “восстановленными Айфонами” подразумеваются устройства, которые восстанавливались продавцами.

Почему не стоит покупать восстановленный iPhone

Но чаще всего, как уже было сказано выше, встречаются смартфоны, восстановленные продавцами. Качество восстановления у них может сильно хромать по двум причинам:

использование неоригинальных дешевых деталей;

низкое качество сборки.

В целях экономии при восстановлении смартфонов продавцы используют неоригинальные батареи, дешевые дисплейные модули, китайские комплектующие корпуса и пр. Кроме того, восстановленные смартфоны могут комплектоваться неоригинальными аксессуарами, то есть дешевым зарядным устройством (если модель подразумевает его наличие) и таким же некачественным кабелем для зарядки.

Какая есть альтернатива восстановленному iPhone

Покупать восстановленный продавцом iPhone по озвученным выше причинам нет никакого смысла. Гораздо целесообразнее приобрести честный подержанный Айфон, пусть даже с незначительными следами эксплуатации. Зато он будет иметь качественный оригинальный корпус, оригинальные комплектующие, и заводскую сборку. При этом стоимость такого смартфона будет значительно ниже, чем некачественно восстановленного.

Конечно, сама по себе покупка бу Айфона не гарантирует, что ти приобретаешь качественное устройство. Например, при покупке с рук тоже велика вероятность, что смартфон подвергался некачественному ремонту с применением тех же дешевых китайских деталей. Также возможны другие подводные камни, которые непросто обнаружить при покупке.

Поэтому покупать iPhone бу необходимо у надежных продавцов, например, в магазине BigMag. Здесь каждый подержанный смартфон перед продажей проходит тщательную проверку специалистами на предмет работоспособности компонентов, отсутствия неоригинальных деталей, скрытых неисправностей и т.д.

Кроме того, покупка подержанного Айфона в этом магазине имеет несколько других важных преимуществ:

гарантия от магазина, а также возможность вернуть или обменять товар в случае обнаружения неисправности в течение 14 дней;

возможность оформить беспроцентную рассрочку сроком до 6 месяцев;

большой ассортимент подержанных Айфонов, благодаря чему можно подобрать не только модель, но и цвет или желаемый объем памяти;

все подержанные смартфоны предоставляются в полной комплектации и в заводской оригинальной упаковке.

Таким образом, вы можете не только сэкономить, но и получить качественный, надежный iPhone без каких-либо рисков. Восстановленный же смартфон является котом в мешке, так как все его недостатки быстро вылезают наружу.

Например, краска быстро облазит с корпуса, дешевое стекло легко царапается и трескается при малейшем механическом воздействии. Батарея может прийти в негодность после нескольких месяцев использования смартфона, и т.д. Все проблемы, с которыми сталкиваются владельцы таких устройств, можно перечислять долго.

Как отличить восстановленный iPhone от нового

Как понять восстановленный iPhone перед вами или действительно новое устройство? Если смартфон восстановлен официально, то это видно по коробке, которая дизайном отличается от новых смартфонов. Она полностью белая, имеет лишь название модели и соответствующую надпись.

Кроме того, определить официально восстановленное устройство можно по маркировке, которая начинается с буквы F. Маркировка же обычных Айфонов начинается с буквы M. Маркировку можно посмотреть как на упаковке, так и в настройках смартфона в разделе Основное, где нужно выбрать пункт Об этом устройстве.

Факт неофициального же восстановления продавцы скрывают, поэтому Айфоны поставляются в такой же коробке, как и новые. Однако часто коробка неоригинальная или уже не новая, даже если обтянута пленкой. Это можно заметить при внимательном ее осмотре. Старая коробка может иметь потертости, следы грязи и т.д.

Кроме того, серийный номер на коробке и другие данные могут не совпадать с фактическими. Не оригинальная же коробка обычно выполнена менее аккуратно. Внутри нее пластик более белый и тонкий, легко вытаскивается. Под ним видны швы и остатки клея.

Также восстановленный iPhone можно отличить от нового при визуальном осмотре. Например, при сравнении их “лоб в лоб”, можно заметить отличия по цвету.

А еще на оригинальном смартфоне логотип на задней панели находится вровень с остальной поверхностью. Если же панель не оригинальная, логотип может быть слегка утоплен или, наоборот, расположен немного выше. Такой перепад хорошо ощущается пальцем. Также иногда можно обнаружить следы неаккуратной сборки.

На официальном сайте Apple https://checkcoverage.apple.com/?locale=uk_UA можно проверить информацию о смартфоне по серийному номеру. Здесь можно увидеть когда устройство было выпущено, когда окончился или окончится срок гарантии, и т.д.

Если гарантийный срок от производителя уже истек или истекает в скором времени, значит нет сомнений в том, что смартфон восстановлен. Напомним, что компания Apple дает гарантию на Айфоны сроком один год, причем отсчет начинается с момента активации смартфона, а не его покупки.

Еще одним надежным показателем восстановленного iPhone является цена. В отличие от бу смартфонов, новое устройство не может стоить слишком дешево, то есть значительно дешевле среднерыночной цены.

Поэтому подозрительно выгодное предложение вас должно насторожить.

Если же ваш бюджет ограничен, лучше вместо погони за низкой ценой, отдать предпочтение честному подержанному устройству, купленному у надежного продавца, такого как BigMag. Такой iPhone прослужит гораздо дольше, и будет радовать вас своей надежностью и безупречной работой.

Если вдруг ты видишь, что твой телефон перестал заряжаться, не стоит бежать за новым, можно для начала почитать наши советы и узнать — что делать если смартфон не заряжается.

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