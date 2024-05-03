Що таке відновлений iPhone і як його відрізнити від оригіналу

Часто у продажу можна зустріти нові, на перший погляд, Айфони, за ціною значно нижчою за середньоринкову в магазинах. Причому це можуть бути як актуальні моделі, які випускаються донині, так і ті, які були зняті з виробництва кілька років тому.

Здається, цьому немає нічого дивного, оскільки магазини або склади розпродають продукцію, яка залежалася. Однак часто підступ полягає в тому, що недобросовісні продавці під виглядом нового пристрою пропонують відновлений iPhone.

Пропонуємо розібратися, що таке відновлений Айфон, чим вони відрізняються від оригінальних нових смартфонів і чому під час купівлі краще зробити вибір на користь б/в iPhone.

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Що таке відновлений iPhone

Як нескладно здогадатися з назви, відновлений Айфон — це теж оригінальний смартфон, але не новий, а такий, що був у використанні та відремонтований. Такий Айфон обов’язково має новий корпус і нову батарею. Крім того, у нього можуть бути усунені ті чи інші дефекти, якщо вони були присутні до відновлення.

Усі відновлені iPhone можна поділити на два типи:

офіційно відновлений iPhone компанією Apple — виробник у заводських умовах усуває наявні вади смартфона, після чого поставляє на ринок у коробці з позначкою — Apple Certified Pre-Owned. Зазвичай відновленню підлягають смартфони, які були здані за гарантією, були пошкоджені під час транспортування або не пройшли контроль якості на виробництві;

відновлений продавцем (Refurbished seller) — такі смартфони відновлюються в приватному порядку самими продавцями, внаслідок чого якість залишається під питанням. Саме такі смартфони часто продаються під виглядом нових.

Слід зазначити, що офіційно відновлені айфони зустрічаються в продажу рідко. Найчастіше під “відновленими айфонами” маються на увазі пристрої, які відновлювалися продавцями.

Чому не варто купувати відновлений iPhone

Компанія Apple продає відновлені Айфони трохи дешевше, ніж нові, але надає на них таку саму гарантію і повний комплект аксесуарів. По суті, такі смартфони не відрізняються від нових, оскільки всі маніпуляції з ними проводяться в заводських умовах із застосуванням тих самих технологій, які застосовують під час збирання нових пристроїв.

Але найчастіше, як уже було сказано вище, зустрічаються смартфони, відновлені продавцями. Якість відновлення у них може сильно кульгати з двох причин:

використання неоригінальних дешевих деталей;

низька якість збірки.

З метою економії при відновленні смартфонів продавці використовують неоригінальні батареї, дешеві дисплейні модулі, китайські комплектуючі корпусу тощо. Крім того, відновлені смартфони можуть комплектуватися неоригінальними аксесуарами, тобто дешевим зарядним пристроєм (якщо модель передбачає його наявність) і таким самим неякісним кабелем для зарядки.

Яка є альтернатива відновленому iPhone

Купувати відновлений продавцем iPhone з озвучених вище причин немає жодного сенсу. Набагато доцільніше придбати чесний старий Айфон, нехай навіть з незначними слідами експлуатації. Зате він матиме якісний оригінальний корпус, оригінальні комплектуючі, і заводську збірку. При цьому вартість такого смартфона буде значно нижчою, ніж неякісно відновленого.

Звичайно, сама по собі купівля б/в Айфона не гарантує, що ви придбаєте якісний пристрій. Наприклад, при купівлі з рук теж велика ймовірність, що смартфон піддавався неякісному ремонту із застосуванням тих же дешевих китайських деталей. Також можливі інші підводні камені, які непросто виявити під час купівлі.

Тому купувати iPhone б/в необхідно у надійних продавців, наприклад, в магазині BigMag. Тут кожен старий смартфон перед продажем проходить ретельну перевірку фахівцями на предмет працездатності компонентів, відсутності неоригінальних деталей, прихованих несправностей тощо.

Крім того, купівля вживаного Айфона в цьому магазині має кілька інших важливих переваг:

гарантія від магазину, а також можливість повернути або обміняти товар у разі виявлення несправності протягом 14 днів;

можливість оформити безвідсоткову розстрочку терміном до 6 місяців;

великий асортимент старих айфонів, завдяки чому можна підібрати не тільки модель, а й колір або бажаний обсяг пам’яті;

усі вживані смартфони надаються в повній комплектації та в заводській оригінальній упаковці.

Таким чином, ти можеш не тільки заощадити, а й отримати якісний, надійний iPhone без будь-яких ризиків. Відновлений же смартфон є котом у мішку, оскільки всі його недоліки швидко вилазять назовні.

Наприклад, фарба швидко облазить з корпусу, дешеве скло легко дряпається і тріскається при найменшому механічному впливі. Батарея може прийти в непридатність після кількох місяців використання смартфона, тощо. Усі проблеми, з якими стикаються власники таких пристроїв, можна перераховувати довго.

Як відрізнити відновлений iPhone від нового

Як зрозуміти відновлений iPhone перед вами чи дійсно новий пристрій? Якщо смартфон відновлений офіційно, то це видно по коробці, яка дизайном відрізняється від нових смартфонів. Вона повністю біла, має лише назву моделі та відповідний напис.

Крім того, визначити офіційно відновлений пристрій можна за маркуванням, яке починається з літери F. Маркування ж звичайних айфонів починається з літери M. Маркування можна подивитися як на упаковці, так і в налаштуваннях смартфона в розділі Загальні, де потрібно вибрати пункт — Про пристрій.

Факт неофіційного відновлення продавці приховують, тому айфони постачаються в такій самій коробці, як і нові. Однак часто коробка неоригінальна або вже не нова, навіть якщо обтягнута плівкою. Це можна помітити при уважному її огляді. Стара коробка може мати потертості, сліди бруду тощо.

Крім того, серійний номер на коробці та інші дані можуть не збігатися з фактичними. Не оригінальна ж коробка зазвичай виконана менш акуратно. Усередині неї пластик біліший і тонший, легко витягується. Під ним видно шви і залишки клею.

Також відновлений iPhone можна відрізнити від нового під час візуального огляду. Наприклад, при порівнянні їх “лоб в лоб”, можна помітити відмінності за кольором.

А ще на оригінальному смартфоні логотип на задній панелі знаходиться врівень з іншою поверхнею. Якщо ж панель не оригінальна, логотип може бути злегка втоплений або, навпаки, розташований трохи вище. Такий перепад добре відчувається пальцем. Також іноді можна виявити сліди неакуратного складання.

На офіційному сайті Apple https://checkcoverage.apple.com/?locale=uk_UA можна перевірити інформацію про смартфон за серійним номером. Тут можна побачити коли пристрій було випущено, коли закінчився або закінчиться термін гарантії, і т. д.

Якщо гарантійний термін від виробника вже закінчився або закінчується незабаром, значить немає сумнівів у тому, що смартфон відновлений. Нагадаємо, що компанія Apple дає гарантію на Айфони терміном один рік, причому відлік починається з моменту активації смартфона, а не його купівлі.

Ще одним надійним показником відновленого iPhone є ціна. На відміну від б/в смартфонів, новий пристрій не може коштувати надто дешево, тобто значно дешевше за середньоринкову ціну.

Тому підозріло вигідна пропозиція вас має насторожити.

Якщо ж ваш бюджет обмежений, краще замість гонитви за низькою ціною, віддати перевагу “чесному” вживаному пристрою, купленому у надійного продавця, такого як BigMag. Такий iPhone прослужить набагато довше, і буде радувати вас своєю надійністю і бездоганною роботою.

Якщо раптом ти бачиш, що твій телефон перестав заряджатися, не варто бігти за новим, можна для початку почитати наші поради і дізнатися — що робити якщо смартфон не заряджається.

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