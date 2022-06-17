Более миллиона долларов для переселенцев! Как криптобиржа Binance поддерживает украинцев

Весь демократический и прогрессивный мир продолжает поддерживать Украину и ее граждан. Теперь люди со статусом внутренне перемещенных лиц смогут получить финансовую помощь от одной из крупнейших мировых криптобирж — Binance.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины. Читай, как получить дополнительные выплаты.

Сколько денег смогут получить ВПЛ

Переселенцы смогут в течение трех месяцев получать по $75 на свой криптокошелек, а затем вывести их на банковскую карту. В общей сложности на помощь украинским беженцам Binance выделила $1,2 млн.

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Это одно из самых больших пожертвований, сделанных частной компанией для Украины, — отмечают в министерстве.

Как принять участие в программе

Украинцы со статусом ВПЛ могут получить помощь, сделав следующие шаги:

Пройти верификацию в одном из фондов: Rotary Kyiv, Паляниця или iSans. Подать заявку на [email protected] Получить выплаты.

Пилотный проект ранее запущен во Львовской области, и уже 1 000 человек получили деньги.

Как сообщает Минцифры, до этого Binance произвела выплаты более 1 700 украинцам, вынужденно выехавшим в ЕС, и в целом передала $10 млн для поддержки ВПЛ. В планах криптобиржи помочь 5000 переселенцам.

Кроме того, с 24 февраля компания вводит и ужесточает санкции против РФ.

Украинские разработчики видеоигр при поддержке Минцифры запустили NFT-коллекцию Avatars for Ukraine в поддержку Украины. Узнай, как это поможет нашей стране не виртуально, а реально.

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