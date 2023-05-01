Везут в багажнике мины, как картошку с капустой — жизнь деоккупированной Херсонской области глазами Леси Никитюк

Немалыми усилиями и высокой ценой украинские воины смогли вернуть домой Херсонскую область. Она испытала немалые разрушения, по улицам до сих пор валяются мины, так что оправляться от пережитого и залечивать раны придется еще долго.

Проект LeМаршрутка проехался по тому же пути, который преодолевали ВСУ, освобождая Херсон. Дорогой Леся Никитюк показала разрушенные дома и села, новую обыденность и несокрушимых люди Херсонской области.

Этот щемящий выпуск тяжело смотреть без слез, однако следует говорить и показывать реальность освобожденных регионов. Какой же стала реальность этих несокрушимых людей, читай дальше.

Дорогой к освобожденному Херсону: реальность области

Одной из первых сел, в которое заехала команда LeМаршрутки, — Большая Александровка. Оно было оккупировано более чем восемь месяцев.

За ним освобожденный город Снигиревка Николаевской области. Следы “русского мира” там повсюду. Далее по пути — село Посад-Покровское. Оно не было в оккупации, но очутилось на линии огня.

Враг уничтожал Херсонскую область сначала, когда ее захватывал, а потом — когда отступал. Дома у дороги полностью разбиты, тяжело смотреть, — делится Леся Никитюк.

Читать по теме Мы с командой договорились никому об этом не рассказывать: Леся Никитюк попала под обстрел во время съемок Леся Никитюк вместе с командой попала под обстрел во время съемок нового выпуска проекта LeМаршрутка.

Вместо картофеля в багажнике мины: новая реальность

Украина богата видами, Херсонскаю область — не исключение. Но сейчас здесь просто так полюбоваться природой не удастся, ведь земля усеяна минами.

Во время съемки проекта, Леся Никитюк наткнулась на группу военных саперов. Они были на обычной легковой машине, но в багажнике лежали неразорванные противотанковые мины и боеприпасы, как картофель с капустой.

По словам военных, очищать территорию от мин придется еще долго. Ведь мин и боеприпасов в селах осталось очень много — миллионы.

Чтобы лучше понять всю сложность ситуации, саперы привели самый простой пример. Представьте, что летит Ураган, детонирует, разлетаются кассеты.

Они тоже детонируют, а затем засыпают лепестками гектары земли. Целыми днями мы их стреляем, потому что в руки брать нельзя, — говорят саперы.

Лепестками называют противопехотные фугасные мины необычной формы. По инструкции их нужно уничтожать накладным зарядом тротила в 200 граммов.

Но, как рассказали военные саперы, лепестки так лежат, что если взорвать один, других может забросать землей или они могут разлететься — это усложнит работу. Поэтому они метко стреляют, и эти мины взрываются.

А как отважные херсонцы сражались с россиянами в оккупации, можешь вспомнить в материале.

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