Война в Украине

Везут в багажнике мины, как картошку с капустой — жизнь деоккупированной Херсонской области глазами Леси Никитюк

Вероника Кононенко, редактор сайта 01 мая 2023, 21:00
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