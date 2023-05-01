Війна в Україні

Везуть в багажнику міни, як картоплю з капустою — життя деокупованої Херсонщини очима Лесі Нікітюк

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 01 Травня 2023, 21:00
Везуть в багажнику міни, як картоплю з капустою — життя деокупованої Херсонщини очима Лесі Нікітюк

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