Ми з командою домовилися нікому цього не розказувати: Леся Нікітюк потрапила під обстріл під час знімання

Леся Нікітюк під час знімання нового випуску проекту LeМаршрутка разом із командою потрапила під ворожий обстріл. Такими подробицями подорожі у Миколаїв, Херсон та Харків ділиться телеведуча.

Жінка каже, що цей небезпечний момент назавжди залишився у її пам’яті.

Ми з командою домовилися нікому цього не розказувати, але я начальниця, тому мені можна (усміхається).

Нікітюк розповідає, що все відбулося, коли вони їхали з одного населеного пункту до іншого. Дорогою команда потрапила під ворожий обстріл.

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Як відбувалися знімання у Харкові, Миколаєві та Херсоні

Леся Нікітюк разом із командою відвідала ці міста у лютому для знімання нових випусків проекту LeМаршрутка. Вона згадує, що повітряні тривоги лунали там часто. Тому знімати доводилося у проміжках між тривогами, а коли лунав сигнал про небезпеку — уся команда завжди спускалася в укриття.

Кілька разів було таке, що лунала сирена, ми їхали в укриття в готелі, в якому зупинились. Щойно приїжджали, тривога закінчувалася, і ми вирушали назад знімати, пригадує телеведуча.

Та додає: найдивніше, що ти звикаєш до цього лише за кілька годин і перестаєш сіпатися та сприймаєш як належне.

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