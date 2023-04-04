Шоу-біз

Ми з командою домовилися нікому цього не розказувати: Леся Нікітюк потрапила під обстріл під час знімання

Діана Просяник, практикантка сайту 04 Квітня 2023, 20:00
Леся Нікітюк потрапила під обстріл
Фото: Instagram

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