Ми з командою домовилися нікому цього не розказувати: Леся Нікітюк потрапила під обстріл під час знімання

Леся Нікітюк під час знімання нового випуску проекту LeМаршрутка разом із командою потрапила під ворожий обстріл. Такими подробицями подорожі у Миколаїв, Херсон та Харків ділиться телеведуча.
Жінка каже, що цей небезпечний момент назавжди залишився у її пам’яті.
Ми з командою домовилися нікому цього не розказувати, але я начальниця, тому мені можна (усміхається).
Ми з командою домовилися нікому цього не розказувати, але я начальниця, тому мені можна (усміхається).
Нікітюк розповідає, що все відбулося, коли вони їхали з одного населеного пункту до іншого. Дорогою команда потрапила під ворожий обстріл.
Телеведуча розповідає, що пізніше дізналися — це була Точка У.
Дякуючи ЗСУ та Богу, всі лишилися живі, здорові та неушкоджені
Дякуючи ЗСУ та Богу, всі лишилися живі, здорові та неушкоджені
Леся Нікітюк разом із командою відвідала ці міста у лютому для знімання нових випусків проекту LeМаршрутка. Вона згадує, що повітряні тривоги лунали там часто. Тому знімати доводилося у проміжках між тривогами, а коли лунав сигнал про небезпеку — уся команда завжди спускалася в укриття.
Кілька разів було таке, що лунала сирена, ми їхали в укриття в готелі, в якому зупинились. Щойно приїжджали, тривога закінчувалася, і ми вирушали назад знімати, пригадує телеведуча.
Та додає: найдивніше, що ти звикаєш до цього лише за кілька годин і перестаєш сіпатися та сприймаєш як належне.
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