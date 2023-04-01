З донечкою під серцем: Світлана Тарабарова випустила власний Дитячий альбом для допомоги матусям

Світлана Тарабарова — мама двох та скоро буде матусею трьох. Тож співачка добре знає, що необхідно молодим батькам та як їм допомогти.

Від таких думок і з’явився новий Дитячий альбом, що покликаний за мам розповідати про важливі речі. А у створенні композицій, як запевняє співачка, допомагала донечка під серцем, яка скоро має народитись.

Команда Світлани Тарабарової після консультації з психологом вирішила поки не робити мультиплікацію до композицій.

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Основна мета альбому — створити настрій, навчити чомусь новому малечу, а також відірвати дітей від екранів, щоб вони мали змогу зберегти контакт з батьками.

— Це наче швидка допомога для всіх матусь, бо тепер за настрій ваших сонечок буде відповідати музика, а вам більше не потрібно буде тисячу разів повторювати “чистимо зуби”, “одягаємося” та інші фрази. Мами точно зрозуміють про що йде мова.

Крім того, Світлана Тарабарова впевнена, що україномовного контенту для дітей має бути більше, щоб побороти засилля російськими мультфільмами та піснями усієї мережі.

Це думка багатьох батьків, які кожного дня виховують майбутнє нашої країни.

Не менш важливо й зберігати культурне надбання народу, яке часто зберігалось у піснях. Читай, які давні українські пісні отримали друге життя зараз.

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