С дочкой под сердцем: Светлана Тарабарова выпустила собственный Детский альбом для помощи мамочкам

Светлана Тарабарова — мама двоих и скоро будет мамочкой троих. Так что певица хорошо знает, что необходимо молодым родителям и как им помочь.

От таких мыслей и появился новый Детский альбом, призванный за мам рассказывать о важных вещах. А в создании композиций, как уверяет певица, помогала доченька под сердцем, которая скоро должна родиться.

Команда Светланы Тарабаровой после консультации с психологом решила пока не делать мультипликацию к композициям.

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Основная цель альбома — создать настроение, научить чему-то новому малыша, а также оторвать детей от экранов, чтобы они имели возможность сохранить контакт с родителями.

— Это будто скорая помощь для всех мамочек, потому что теперь за настроение ваших солнышек будет отвечать музыка, а вам больше не нужно будет тысячу раз повторять “чистим зубы”, “одеваемся” и другие фразы. Мамы точно поймут, о чем идет речь.

Кроме того, Светлана Тарабарова уверена, что украиноязычного контента для детей должно быть больше, чтобы преодолеть засилье российскими мультфильмами и песнями всей сети.

Это мнение многих родителей, которые каждый день воспитывают будущее нашей страны.

Не менее важно и сохранять культурное достояние народа, часто хранившееся в песнях. Читай, какие давние украинские песни получили вторую жизнь сейчас.

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