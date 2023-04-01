Шоу-биз

С дочкой под сердцем: Светлана Тарабарова выпустила собственный Детский альбом для помощи мамочкам

Даниэла Долотова, редактор сайта 01 апреля 2023, 15:00
Світлана Тарабарова

Больше новостей
Мерехтливі яйця у вині — рецепт фарбування яєць на Великдень
Таких точно ни у кого не будет! Как сделать мерцающие пасхальные яйца в вине — пошаговый рецепт
Танкісти на Запорізькому напрямку шліфують свою майстерність
Грозная Таня преодолевает грязь — танкисты называют боевые машины именами своих любимых и тренируются бить врага
Обстріл
Этой трагедии можно было избежать! Под огнем российской армии в Авдеевке погиб пятимесячный мальчик и его бабушка
Як зрозуміти, чи готовий чоловік стати батьком — поради психолога
Как понять, готов ли мужчина стать отцом, и как прийти к общему согласию
Смотреть больше

Материалы по теме

Как наказывать ребенка
Прежде чем наказывать, задай эти четыре вопроса: советы Карпачева для родителей
Аліна Гросу про шароварщину та роботу у США
Распространять современную украинскую музыку и язык! Алина Гросу о шароварщине и работе в США
VESNA
Сестра красивая! Что известно о пражской группе VESNA, о чем она споет на Евровидении 2023 и при чем тут война России против Украины
С дочкой под сердцем: Светлана Тарабарова выпустила собственный Детский альбом для помощи мамочкам
С моего балкона было видно море: певица Ульяна Ройс о родном Мариуполе, втором бегстве от войны и особенной песне

Видео
0:03:32
Танкісти на Запорізькому напрямку шліфують свою майстерність

Грозная Таня преодолевает грязь — танкисты называют боевые машины именами своих любимых и тренируются бить врага
0:08:15
Керовані авіаційні бомби - як їх використовує Росія
Замена дефицитным Калибрам? Зачем россиянам управляемые авиационные бомбы и как Украине бороться с ними
0:03:18
Эвакуация детей из Мариуполя
Вывезли из-под Мариуполя 36 детей и взяли под опеку! История неравнодушных переселенцев
0:07:05
Карта бойових дій в Україні
Враг атакует Шахедами и разворачивает мобилизацию: карта боевых действий в Украине 1 апреля в режиме онлайн
0:04:36
Приют для животных
Козы, овцы и… крокодил! Сыроварня стала приютом для сотен эвакуированных животных
0:01:46
перехвачены разговоры
“Твой муж убивает людей”: о неудачах оккупантов и их методах войны — в новых перехваченных разговорах
0:03:31
Орехов сейчас
Как только захватчиков отгонят — город оживет! Как выживает почти уничтоженный Орехов
0:03:33
Лариса Борисенко
Медики не давали никаких шансов! Кинолог и ее овчарка подорвались на растяжке и чудом выжили
0:04:44
Як подружжя бізнесменів з Бучі допомагало людям в окупації
Раздавал продукты местным и партизанил — как грузин-бизнесмен пережил оккупацию Бучи
0:28:57
Українські артилеристи показують свою роботу під Бахмутом
Интенсивность боев очень высокая — артиллеристы под Бахмутом показали свою работу
Больше видео
Мерехтливі яйця у вині — рецепт фарбування яєць на Великдень
Читать дальше
Таких точно ни у кого не будет! Как сделать мерцающие пасхальные яйца в вине — пошаговый рецепт
Наталка Денисенко - інтерв'ю української акторки 2023
Читать дальше
У меня были и слезы, и мурашки — Наталья Денисенко о работе над мультфильмом Мавка и “онлайн-семье”

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь