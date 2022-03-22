Шоу-біз

Написала пісню за одну ніч — Тарабарова про творчість під час війни

Олена Яковлєва, редакторка сайту 22 Березня 2022, 14:00
Світлана Тарабарова про написання пісні Close the Sky
Фото: Instagram

Більше новин
Робота онлайн-магазинів в Україні під час війни
Одяг, автозапчастини, косметика: що купують українці в інтернет-магазинах під час війни
Дипломатичні перемоги України
У новий день зі свіжими перемогами. Чим тішить дипломатичний фронт сьогодні
Налаштування конфіденційності в Telegram - як захистити себе
“Бронежилет” для кібервоїна: як захистити свій обліковий запис у Telegram — поради Кіберполіції
Венедіктова про вивезення людей з Маріуполя
Це фашизм. Ірина Венедіктова про вивезення людей з Маріуполя та розслідування воєнних злочинів Росії
Дивитись більше

Матеріали по темі

Робота онлайн-магазинів в Україні під час війни
Одяг, автозапчастини, косметика: що купують українці в інтернет-магазинах під час війни
Дипломатичні перемоги України
У новий день зі свіжими перемогами. Чим тішить дипломатичний фронт сьогодні
Налаштування конфіденційності в Telegram - як захистити себе
“Бронежилет” для кібервоїна: як захистити свій обліковий запис у Telegram — поради Кіберполіції
Венедіктова про вивезення людей з Маріуполя
Це фашизм. Ірина Венедіктова про вивезення людей з Маріуполя та розслідування воєнних злочинів Росії

Відео
0:02:56
Робота онлайн-магазинів в Україні під час війни

Одяг, автозапчастини, косметика: що купують українці в інтернет-магазинах під час війни
Дипломатичні перемоги України
У новий день зі свіжими перемогами. Чим тішить дипломатичний фронт сьогодні
Налаштування конфіденційності в Telegram - як захистити себе
“Бронежилет” для кібервоїна: як захистити свій обліковий запис у Telegram — поради Кіберполіції
0:08:17
Венедіктова про вивезення людей з Маріуполя
Це фашизм. Ірина Венедіктова про вивезення людей з Маріуполя та розслідування воєнних злочинів Росії
0:03:24
Як отримати компенсацію від держави за знищений будинок
Через “путінський мир” втратив житло? Ми розкажемо, що робити для відшкодування
0:03:05
Сергій Жадан
Під вибухи і в єдності! Як гурт Жадан і собаки тримає фронт у бомбосховищі Харкова
0:03:29
Одруження під час війни на передовій
Без гучного застілля та конкурсів: як українці укладають шлюби під час війни
0:02:18
перехоплені розмови ворога
“Який з мене снайпер, я на одне око сліпий.” Перехопленні телефонні розмови російських військових
Втрати російських військових 22.03.22
Втрати Росії станом на 22.03.22 та на скільки їжі й боєприпасів лишилося у ворога
0:06:50
Михайло Федоров про цифрову блокаду Росії
Цифрова залізна завіса для Росії та відкриття ринку для України — розмова з Михайлом Федоровим
Більше відео
Тарас Цимбалюк про настрій людей на Черкащині
Читати далі
Настрій бойовий — Тарас Цимбалюк про атмосферу на Черкащині та свою допомогу Україні

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь