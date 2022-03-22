Написала пісню за одну ніч — Тарабарова про творчість під час війни

Пісня може врятувати життя! Це доводять українські співаки, які навіть у бомбосховищах створюють хіти.

Українська виконавиця Світлана Тарабарова поділилася, як їй вдається писати пісні під час війни.

Дуже боляче, але, на жаль, це вже не вперше. Перша пісня Повертайся живим була написана під час жахливих подій Іловайського котла.

Пісню Close the Sky Тарабарова написала декілька днів тому вночі.

На ранок мій аранжувальник у бомбосховищі писав музику. Ми поїхали у студію, залучили дітей до запису пісні. І наступного дня пісня вже була на всіх цифрових майданчиках.

Зараз ця пісня лунає в ефірах радіостанцій Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Болгарії. Зароблені кошти співачка планує віддати на допомогу українським дітям, які постраждали від жахіть війни.

Світлана Тарабарова родом з Херсона. Там у російській окупації в неї залишилася рідня. Дивися, як тепер родина тримає зв’язок.

У Польщі на благодійному концерті зібрали 15 млн грн на підтримку України. Серед виконавців були українські зірки Jerry Heil та Тіна Кароль.