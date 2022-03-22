Jerry Heil та Тіна Кароль: на концерті у Польщі зібрали 15 млн грн для України

Два мільйони злотих, що прирівнюється до 15 мільйонів гривень, вдалось зібрати на підтримку України під час благодійного концерту в Польщі.

Захід відбувся у місці Лодзь в одному з найбільших стадіонів країни. Музичну подію транслювали у півсотні країн світу. Глядачі надсилали СМС-повідомлення, кошти з яких передали у фонд підтримки України.

Під час концерту виступили польські та українські зірки, зокрема Jerry Heil та Тіна Кароль.

Відкрила ж концерт семирічна Амелія Анісович, яка стала відомою на увесь світ після свого виступу у бомбосховищі Києва.

У Варшаві дівчинка, одягнута у вишиванку, виконала гімн України.

Нагадаємо, раніше український телеведучий та співак Коля Сєрга переспівав пісню Шаланды, полные кефали. Слова відомої композиції він переробив на новий лад, зробивши послання до Путіна.