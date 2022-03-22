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Jerry Heil та Тіна Кароль: на концерті у Польщі зібрали 15 млн грн для України

Даніела Долотова, редакторка сайту 22 Березня 2022, 06:30

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