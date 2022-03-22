Тина Кароль и Jerry Heil: на концерте в Польше собрали 15 млн гривен для Украины

Два миллиона злотых, что приравнивается к 15 миллионам гривен, удалось собрать в поддержку Украины во время благотворительного концерта в Польше.

Мероприятие состоялось в городе Лодзь в одном из крупнейших стадионов страны. Музыкальное событие транслировали в полсотни стран мира.

Зрители посылали СМС-сообщения, средства из которых передали в фонд поддержки Украины.

Во время концерта выступили польские и украинские звезды, в частности Jerry Heil и Тина Кароль.

Открыла концерт семилетняя Амелия Анисович, которая стала известна на весь мир после своего выступления в бомбоубежище Киева.

В Варшаве девочка, одетая в вышиванку, исполнила гимн Украины.

Напомним, ранее украинский телеведущий и певец Коля Серга перепел песню Шаланды, полные кефали. Слова известной композиции он переработал на новый лад, сделав послание к Путину.