Написала песню за одну ночь — Тарабарова о творчестве во время войны

Песня может спасти жизнь! Это доказывают украинские певцы, которые даже в бомбоубежищах создают хиты.

Украинская исполнительница Светлана Тарабарова поделилась, как ей удается писать песни во время войны.

Очень больно, но, к сожалению, это уже не в первый раз. Первая песня Повертайся живим была написана во время ужасных событий Иловайского котла.

Песню Close the Sky Тарабарова написала несколько дней назад ночью.

Утром мой аранжировщик в бомбоубежище писал музыку. Мы поехали в студию, привлекли детей к записи песни. И на следующий день песня уже была на всех цифровых площадках.

Сейчас песня звучит в эфирах радиостанций Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Болгарии. Заработанные деньги певица планирует отдать на помощь украинским детям, пострадавшим от ужасов войны.

Светлана Тарабарова родом из Херсона. Там в российской оккупации у нее осталась родня. Смотри, как семья держит связь.

В Польше на благотворительном концерте собрали 15 млн грн в поддержку Украины. Среди исполнителей были украинские звезды Jerry Heil и Тина Кароль.